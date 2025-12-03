Deel dit artikel: Share App Mail Pin

‘Minister had te weinig zicht op WIA-problematiek, er is een ander stelsel nodig’

De minister van Sociale Zaken had de afgelopen jaren te weinig toezicht op de problemen die de uitvoeringsorganisatie UWV had met de WIA. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een rapport. Volgens de Rekenkamer was het UWV vooral bezig met het wegwerken van achterstanden en was er te weinig aandacht voor hoe de uitkeringen van arbeidsongeschikten werden vastgesteld. Daardoor kregen tienduizenden mensen te veel of te weinig geld.

Hier had de minister te weinig oog voor. „Het toezicht van de minister heeft te beperkte diepgang en scherpte”, meldt de Rekenkamer. Ook werd het ministerie niet altijd volledig geïnformeerd, bijvoorbeeld over „de concretisering en duiding van risico’s”. Volgens de Rekenkamer ontbrak het daarvoor aan vertrouwen tussen het UWV en het ministerie, vooral in „spannende situaties onder hoge politieke druk”.

De Rekenkamer vindt dat het systeem waarmee de hoogte van de uitkering wordt vastgesteld veel eenvoudiger moet. Daardoor zou het makkelijker zijn om de juiste hoogte van de uitkering te controleren.

