Silke (21) één van de weinigen die nog als slager begint: ‘Als we massal vlees in de supermarkt halen…’

Hoeveel mensen ken jij die nog aan een opleiding van een traditioneel ambacht beginnen? Denk aan een goudsmid, kaarsen- of schoenmaker of ‘gewoon’ een echte slager. We zien ze in Nederland steeds minder. Roermond heeft straks weer zo’n echte slager: Silke, van nog maar 21 jaar. Ze vormt een uitzondering.

Silke Schreurs komt uit Roermond en die stad heeft straks nog maar twee slagers, inclusief deze jongedame zelf. Ooit waren het er bijna dertig. Op Silkes mbo-slagersopleiding is zij volgende week de enige vrouwelijke eindexamenkandidaat. Nieuws van de Dag zocht haar gisteren op.

‘Slager zijn is gewoon een heel mooi vak’

Het is sowieso met de aanwas op het hele middelbare beroepsonderwijs (mbo) niet goed gesteld. Er zijn veel uitvallers, schreef Metro eerder dit jaar. En Nederlandse jongeren zouden zich zelfs schamen om er überhaupt een opleiding te beginnen. Silke Schreurs niet. Zij heeft op het mbo de opleiding tot slager gedaan. Ons land telde in 2010 overigens zo’n 2300 echte slagers, inmiddels hebben we er minder dan 1800.

Nieuws van de Dag-verslaggever Jasmine van Dijk nam een kijkje bij Silke. „Ik vind het gewoon een heel mooi vak”, zegt de Limburgse over het slager zijn. „Het is heel divers, er is heel veel te doen en veel te leren. En ik vind het natuurlijk leuk om het familiebedrijf van mijn ouders voort te zetten.” Silke ziet ook dat veel van haar leeftijdgenoten geen beroep als slager willen kiezen. „Op de middelbare school word je heel erg verteld dat je moet doorleren en doorgroeien naar een stapje hoger, zoals het hbo. Veel ambachtsberoepen zijn mbo-gericht. Ik vind het mooi dat je het werken met je handen en het denken kunt combineren.”

In de video zie je slager Silke al bezig met rollades voor de kerstdagen. Jasmine van Dijk mag haar eigen hamburger maken. „Van boer tot bord”, noemt de verslaggever het zelf.

We gaan voor het gemak naar de supermarkt

In de tv-studio krijgt financieel journalist van De Telegraaf Martin Visser de vraag over het uitsterven van ambachten als de slager in ons land: moeten we dat dan maar aanvullen met mensen uit het buitenland? Visser: „Nou, het heeft er toch mee te maken dat wij als consumenten niet meer naar de slager gaan. Het is van beide kanten. Niet alleen dat het ontmoedigd zou worden qua opleidingen, maar als we massaal alles bij de supermarkt halen voor het gemak… Tja, we doen het met z’n allen. Dat geldt voor veel meer type winkels dan alleen maar die slager.”

