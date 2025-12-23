Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Pensioen eenmalig omhoog door nieuw stelsel: dit kun je erbij krijgen

Goed nieuws voor miljoenen werkenden: bij de komende jaarwisseling krijgen veel pensioenpotjes een eenmalige verhoging. Die extra inleg in het pensioen is bedoeld als compensatie voor mensen die nadeel hebben van de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel.

Vooral veertigers en vijftigers profiteren. Tegelijkertijd is er een belangrijke waarschuwing voor wie minder gaat werken of van baan wisselt.

Metro schreef eerder over deze groep mensen die vanaf 1 januari 2026 meer pensioen krijgen.

Waarom komt er extra geld bij je pensioen?

Uiterlijk op 1 januari 2028 moeten alle pensioenfondsen over naar het nieuwe stelsel. Daarin spaart iedereen meer voor zijn of haar eigen pensioen. Het oude systeem, waarin jongeren deels meebetaalden aan het pensioen van oudere collega’s, verdwijnt.

Voor mensen die nu al wat ouder zijn, pakt dat ongunstig uit. Zij hebben jarenlang extra ingelegd, maar krijgen straks niet meer het voordeel van jongere generaties. Daarom hebben pensioenfondsen afgesproken om deze groep eenmalig te compenseren.

Wie krijgt compensatie bij hun pensioen?

Niet iedereen krijgt extra geld. Jongeren merken weinig van de overstap en krijgen daarom geen compensatie. De regeling is vooral bedoeld voor mensen grofweg tussen de 40 en 60 jaar, al verschilt de exacte leeftijdsgrens per fonds.

Bij zorgfonds PFZW ligt die grens bijvoorbeeld lager dan bij metaalfonds PME. Ambtenarenfonds ABP hanteert weer een eigen indeling. Ook belangrijk: alleen wie rond de overstap daadwerkelijk pensioen opbouwt bij het fonds, komt in aanmerking.

Hoe werkt die compensatie?

Op het moment dat een fonds overstapt, wordt het gezamenlijke pensioenvermogen verdeeld over individuele pensioenpotjes. Bij die verdeling krijgen veel deelnemers een extra bedrag. Dat geld komt niet op de bankrekening terecht, maar direct in het pensioenpotje.

Sommige fondsen stappen al bij de komende jaarwisseling over. In totaal worden rond die datum zo’n 9,5 miljoen pensioenen omgezet naar het nieuwe systeem.

Hoogte extra pensioen kan verschillen

De eenmalige compensatie kan flink verschillen per persoon. Dat komt doordat pensioenfondsen naar meerdere factoren kijken. Leeftijd speelt de grootste rol: hoe dichter je bij de 50 zit, hoe groter het nadeel van het nieuwe stelsel en dus hoe hoger de compensatie meestal uitvalt. Bij jongere deelnemers is het bedrag lager of nul.

Ook je salaris telt mee. Wie meer verdient en dus meer pensioen opbouwt, krijgt doorgaans een hoger compensatiebedrag. Daarnaast is belangrijk hoeveel jaren je naar verwachting nog pensioen blijft opbouwen. Wie nog lang doorwerkt, heeft meer tijd om het nieuwe systeem in te halen en krijgt daarom relatief minder.

Hoe hoog kan het bedrag zijn?

Een andere doorslaggevende factor is de financiële gezondheid van het pensioenfonds op het moment van overstappen. Staat een fonds er goed voor, dan kan het volledige nadeel worden gecompenseerd. Is de buffer kleiner, dan kan het bedrag lager uitvallen.

Bij een bruto jaarsalaris van 60.000 euro laten voorbeeldberekeningen zien dat iemand rond de 52 jaar bij sommige fondsen kan uitkomen op een eenmalige compensatie van ongeveer 18.000 euro. Dat geld gaat volledig het pensioenpotje in. Omgerekend kan zo’n bedrag tientallen euro’s extra pensioen per maand opleveren, zolang het vermogen normaal rendeert.

De exacte bedragen worden pas definitief vastgesteld na de overstap. Voor veel deelnemers betekent dat nog even wachten, maar duidelijk is wel dat de compensatie voor sommigen een merkbaar verschil maakt voor het pensioen later.

Wat als je fonds later overstapt?

Ook wie pas later overgaat, kan compensatie krijgen. Wel geldt: pensioenfondsen moeten eerst hun buffers op orde hebben en zorgen dat huidige gepensioneerden er niet op achteruitgaan. Pas daarna komt de compensatie aan bod. Staat een fonds er minder goed voor, dan kan het extra bedrag lager uitvallen.

Groot risico bij minder werken of baanwissel

Wie plannen heeft om minder te gaan werken, doet er goed aan dat moment zorgvuldig te kiezen. De compensatie wordt namelijk mede berekend op basis van het salaris vlak vóór de overstap. Minder uren kan dus direct leiden tot een lager extra bedrag.

Ook een baanwissel kan ongunstig uitpakken. Stap je over van een fonds dat nog niet is overgegaan naar een fonds dat al wél in het nieuwe stelsel zit, dan kun je de compensatie mislopen. En dat kan een verschil maken van duizenden euro’s in je pensioenpot.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties