Massaclaim tegen uitzendsector: miljoen mensen kunnen duizenden euro’s terugkrijgen

Meer dan een miljoen (ex-)uitzendkrachten en gedetacheerden die in de afgelopen jaren zijn benadeeld door uitzend- en detacheringsbureaus, kunnen zich aansluiten bij een massaclaim. Stichting Eerlijk Werk ziet zich naar eigen zeggen ‘genoodzaakt’ de claim te onderzoeken vanwege de jarenlange structurele onderbetaling in de uitzendbranche.

Het gaat mogelijk om meer dan een miljoen Nederlanders die structureel zijn onderbetaald, te weinig vakantiedagen ontvingen, een slechtere pensioensregeling hebben of recht hadden op een 13e maand of winstuitkering. De flexibele krachten zijn werkzaam in uiteenlopende sectoren, van supermarkten tot zorginstellingen en van industrie tot logistiek. De stichting roept (ex-) uitzendkrachten en gedetacheerden om zich te melden bij het meldpunt.

Uitspraak Hoge Raad

Een belangrijke aanleiding van de massaclaim is een uitspraak van de Hoge Raad in het Dosign-arrest, in september 2024. De Hoge Raad oordeelde dat personeel dat via een intermediair wordt ingehuurd door bedrijven en instellingen recht heeft op gelijke beloning en gelijke behandeling. Omdat gesprekken met de sector niet hebben geleid tot concrete verbeteringen en compensatie, ziet de stichting zich genoodzaakt om deze stap te nemen.

Meerdere onderzoeken

Hierbij voelt Stichting Eerlijk Werk zich ook gesteund door externe onderzoeken. In 2023 stelde De Nederlandsche Bank nog vast dat uitzendkrachten gemiddeld 13,8 procent minder verdienen dan vaste werknemers in vergelijkbare functies, zelfs na correctie voor leeftijd, ervaring, sector en opleidingsniveau. Voor sommige groepen loopt het verschil op tot meer dan 20 procent. Daarnaast ontdekte de Stichting Naleving Cao Uitzendkrachten (SNCU) in 2024 dat meer dan 8400 uitzendbureaus volledig buiten elke vorm van toezicht opereren, terwijl zij wel lonen uitbetalen. Dat levert volgens de SNCU een ‘significant risico voor werknemersrechten’ op.

Waar kun je je melden voor de massaclaim?

„Eerlijk werk is een fundamenteel recht”, zo licht voorzitter van Stichting Eerlijk Werk, Egbert Jan van Bel toe. „Jaar op jaar zien we dat honderdduizenden uitzendkrachten minder verdienen dan wettelijk en maatschappelijk gewenst is. Met de uitspraak van de Hoge Raad in de hand willen wij deze ongelijkheid structureel gaan doorbreken.”

De Stichting Eerlijk Werk roept zowel Nederlandse als buitenlandse (ex-)uitzendkrachten en -gedetacheerden op zich te melden bij het meldpunt. Zij hoeven alleen hun naam en e-mailadres hier achter te laten. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld, volgens de wet Persoonsgegevens. De stichting neemt alleen contact op over relevante vervolgstappen.

