Werkloosheid loopt op bij jongeren, CBS ziet hoogste niveau in jaren

Een bijbaan vinden na je college, extra uren scoren in het weekend of na je studie meteen doorpakken met een startersfunctie? Dat gaat voor steeds meer jongeren niet vanzelf. De werkloosheid stijgt namelijk vooral onder 15- tot 25-jarigen, blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In november 2025 waren er in totaal 408.000 werklozen in Nederland. Daarmee bleef het werkloosheidspercentage, net als in september en oktober, staan op 4 procent van de beroepsbevolking (15 tot 75 jaar). Tegelijk zag het CBS dat het aantal werklozen de afgelopen drie maanden licht opliep, met gemiddeld 2000 per maand.

Metro schreef eerder al dat steeds meer jongeren in de bijstand belanden. Hoe dat zit lees je hier.

Maar: de stijging zit vooral bij jongeren

Waar de totale werkloosheid dus vrij stabiel oogt, is er onder jongeren wel beweging. In november was 9,1 procent van de 15- tot 25-jarigen in de beroepsbevolking werkloos. Dat is volgens het CBS het hoogste niveau in ruim vier jaar. In de afgelopen vier jaar schommelde het percentage bij jongeren tussen 6,9 en 9,0, en nu komt daar dus weer wat meer bij.

Opvallend: terwijl de jeugdwerkloosheid toenam, daalde de arbeidsparticipatie onder jongeren juist. Die kwam in november uit op 75,2 procent, tegen 76,4 procent in augustus. Met andere woorden: een iets kleinere groep jongeren biedt zich aan op de arbeidsmarkt, maar binnen die groep zitten juist meer mensen zonder werk. Deze ontwikkeling diende zich eerder dit jaar al aan.

WW-cijfers: iets minder uitkeringen, maar wel hoger dan vorig jaar

Naast de CBS-cijfers meldde het UWV dat er eind november 194.000 lopende WW-uitkeringen waren. Dat zijn er 1300 minder dan eind oktober (een daling van 0,7 procent). Over het hele jaar gezien is het beeld anders: vergeleken met een jaar eerder steeg het aantal WW-uitkeringen met 9,9 procent (ruim 17.500 meer). De toename was het grootst bij 55-plussers, gevolgd door jongeren tot 25 jaar.

Alles bij elkaar laat de arbeidsmarkt nog geen grote schokken zien, maar bij jongeren begint het wel te wringen. Juist zij merken als eerste wanneer banen schaarser worden. Of het om een tijdelijke dip gaat of het begin van een bredere trend, zal de komende maanden moeten blijken.

