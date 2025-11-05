Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vrouwen werken vaker fulltime, dit is het gemiddelde salaris in Nederland

Steeds meer Nederlanders hebben een voltijdbaan. Tussen 2014 en 2024 is het aantal mensen met fulltime werk gestegen met bijna 15 procent. Opvallend is dat vooral het aantal vrouwen met een voltijdbaan is toegenomen, met ruim 33 procent. Dat blijkt uit onderzoek van Nationale Vacaturebank op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ook onder mannen was er een toename te zien, van ongeveer 9 procent. Over het algemeen maken werkende Nederlanders meer uren dan tien jaar geleden, maar de grootste toename is bij vrouwen zichtbaar.

Vrouwen maken inhaalslag op de arbeidsmarkt

Gemiddeld werken Nederlanders ruim een uur per week meer dan in 2014. Volgens het onderzoek werken vrouwen gemiddeld 2,4 uur meer per week ten opzichte van 2014, terwijl de werkweek van mannen slechts met 0,2 uur is toegenomen. Verder valt op dat het aandeel mannen dat in deeltijd werkt sterk is toegenomen, terwijl bij vrouwen juist het aantal voltijdwerkenden flink is gegroeid.

„Het is al langer bekend dat een groot deel van de vrouwen meer wil werken. Dit zien we nu ook in de praktijk terug”, zegt Sharita Boon, directeur van Nationale Vacaturebank. „Het beeld dat vrouwen alleen in deeltijd willen werken is daarmee echt achterhaald. Bij mannen zien wij dat ze juist wat vaker in deeltijd zijn gaan werken.”

Hoger opgeleiden werken de meeste uren

Nederlanders met een hbo- of universitaire opleiding maken gemiddeld de langste werkweken: bijna 35 uur per week. Dat is zo’n drie uur meer dan mensen met maximaal mbo 4 als hoogst afgerond niveau, en zelfs zeven uur meer dan mensen met alleen een vmbo- of mbo 1-opleiding.

Het verschil is het grootst bij vrouwen. Vrouwen met een hbo- of universitaire opleiding werken per week bijna 50 procent meer uren dan vrouwen met een vmbo- of mbo 1-diploma. Bij mannen is dat verschil kleiner, namelijk minder dan 20 procent.

Theoretisch opgeleide vrouwen werken meer

„Dat theoretisch opgeleide vrouwen bijna 50 procent meer werken dan praktisch opgeleide vrouwen lijkt op het eerste gezicht een enorm verschil”, zegt Boon. Maar daar zijn volgens haar logische redenen voor. Zo hebben mensen met een theoretische opleiding doorgaans een minder fysiek belastende baan. Daarnaast zijn de arbeidsomstandigheden beter.

Vrouwen met het praktische mbo 1-diploma verdienen twee keer minder dan iemand met een hbo- of wetenschappelijk diploma. Het gemiddeld uurloon ligt lager, maar ze werken ook vaker in deeltijd of hebben minder vaste contracturen.

Gemiddeld salaris in Nederland

Al eerder maakte Metro een overzicht van de best betaalde banen in ons land. Het gemiddelde bruto inkomen in Nederland ligt in 2025 rond de 3875 euro per maand, oftewel zo’n 46.500 euro per jaar. Dat is gebaseerd op een raming van het Centraal Planbureau (CPB). Dat bedrag geeft een beeld van het zogenoemde modale inkomen, maar in de praktijk lopen de salarissen sterk uiteen per beroep en sector.

Salaris in zorg en onderwijs

De zorg is een van de sectoren waar een recordaantal vacatures openstaan. In de zorg loopt het loon behoorlijk uiteen: een huisarts verdient gemiddeld tussen 4590 en 7410 bruto euro per maand, terwijl een anesthesist met 5833 tot 10833 euro per maand tot de bestbetaalde beroepen in Nederland behoort. In het onderwijs, waar grote tekorten zijn, ligt het salaris wat lager; een leraar in het basisonderwijs verdient gemiddeld tussen 3305 en 4790 euro bruto per maand.

Deze cijfers laten zien dat er niet één ‘gemiddeld salaris’ bestaat, maar dat de hoogte vooral afhangt van de sector, opleiding en verantwoordelijkheden binnen de functie.

