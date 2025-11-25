Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hoe de Pickle Jar Theory thuiswerkers helpt hun dag overzichtelijk te houden

Sinds de coronatijd is thuiswerken voor veel mensen net meer weg te denken uit hun dagelijkse routine. Het valt echter niet mee om gefocust te blijven. Je draait tussendoor even een wasje of pakt de broodtrommel van je kind in. Het goede nieuws is dat je regie kunt houden over je tijd via de ‘Pickle Jar Theory’. Wat is dat precies en hoe werkt het?

Nog steeds is het bij veel bedrijven mogelijk om thuis te werken, maar een groeiend aantal werkgevers wil nu toch liever dat werknemers terugkomen naar kantoor. Een tijdmanagementmethode die de laatste jaren opnieuw populair is geworden, is de Pickle Jar Theory, waar vakblad Intermediair onlangs ook aandacht aan besteedde. Eigenlijk ligt hier een heel eenvoudige metafoor aan ten grondslag. Zie een glazen augurkenpot voor je, die je vult met stenen, kiezels en zand. Dat blijkt opvallend effectief om structuur aan te brengen in een thuiswerkdag.

Hoe werkt de Pickle Jar Theory?

De methode werkt als volgt: de glazen pot staat voor de tijd die je op een dag hebt. De grote stenen symboliseren de belangrijkste taken waar je echt vooruitgang mee wilt boeken. Denk bijvoorbeeld aan het afmaken van een rapport of creatief werk waarvoor concentratie nodig is. De kiezels zijn de nuttige maar kleinere klussen, zoals administratie, mails of kort overleg.

Dan is er nog het zand: dat bestaat uit de losse, kleine dingen die door de dag heen opduiken. Denk aan berichtjes die je binnenkrijgt via je telefoon, afleidingen, huishoudelijke klusjes. Wie zijn dag begint met zand, dus met die kleine dingen, merkt vaak dat er nauwelijks nog ruimte overblijft voor de taken die werkelijk belangrijk zijn.

Multitasken is niet zo effectief als het lijkt

Het idee lijkt nieuw, maar is het niet. Het sluit aan bij eerdere onderzoeken naar tijdsmanagement. De American Psychological Association publiceerde bijvoorbeeld studies waaruit blijkt dat onderbrekingen en multitasken onze productiviteit sterk verlagen. Ondanks dat er nog vaak wordt gedacht dat multitasken goed voor het brein is, is het tegenovergestelde waar. Volgens hun cijfers kost het gemiddeld meer dan twintig minuten voordat je na een afleiding weer volledig in je taak zit.

Thuis vervaagt de grens tussen werk en privé

Juist thuis is dat een probleem. De grens tussen werk en privé is dun, gedurende de dag is er volop afleiding. Van een verdwaalde buurtkat tot een lekkend koffieapparaat. De Pickle Jar Theory helpt om weer grip op de dag te krijgen. Door eerst de ‘grote stenen’ in te plannen, dus de belangrijkste taken vroeg op de dag te doen, ontstaat een basisstructuur. Daarna pas krijgen de ‘kiezels’ een plek. En het zand, de kleine dingen, wordt bewust naar later verschoven of in korte momenten afgehandeld. Op die manier blijft de werkdag overzichtelijk, en vermindert het gevoel dat de tijd je ontglipt als zand tussen je vingers.

