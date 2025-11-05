Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Downshifting: theoretisch opgeleiden ruilen hun kantoorbaan in om te werken met hun handen

Stel je voor, je werkt als IT’er, manager of in de engeneering. Maar op een dag besluit je je aktetas voorgoed in te pakken en je goedbetaalde baan op te zeggen, om aan de slag te gaan als bouwvakker, hovenier of magazijnmedewerker. Dat fenomeen wordt ‘downshiften’ genoemd en komt steeds vaker voor.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal ‘downshifters’, oftewel mensen die een stap terugdoen op de carrièreladder, ruim verdubbeld is ten opzichte van tien jaar geleden.

Wat is downshifting?

Downshifting houdt in dat je bewust een veeleisende, goedbetaalde functie verruilt voor een eenvoudiger functie, die soms ook rustiger is. Ook als dat betekent dat je minder verdient. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Als je werk weinig voldoening geeft, kan dat uiteindelijk tot een bore out leiden. Dat risico is vooral aanwezig als je werk doet waarvoor je eigenlijk overgekwalificeerd bent.

Downshifting betekent dus eigenlijk dat mensen een stap terug willen doen op de carrièreladder. De redenen? Hoge werkdruk, een slechte werk-privébalans, een gebrek aan zingeving. Mensen merken bijvoorbeeld dat hun werk steeds meer van hen vergt, terwijl ze er amper voeldoening meer uithalen.

Soms voelen mensen zich ook vervreemd van hun werk. Ze weten niet meer waarvoor ze het nog doen. Sommige mensen willen juist iets tastbaars doen, dat geeft hen voldoening. Als je als bakker een brood bakt, is het resultaat veel zichtbaarder dan als je een klant binnenhaalt bij een telefoniebedrijf.

Onderzoek naar downshifting

Ook internationaal is er onderzoek naar downshifting gedaan. De trend is dan ook in meerdere landen zichtbaar, blijkt uit een PhD-onderzoek van socioloog Antoine Dain, van de Aix-Marseille Universiteit. Ze interviewde 55 ‘downshifters’, om hun motieven in kaart te brengen.

In gesprekken kwam naar voren dat het de geïnterviewden te doen is om de ervaring. Het gaat hen meer om zingeving door hun werk, dan door prestige of de financiële beloning van een meer theoretische baan, schrijf Sociologie Magazine.

Financieel vangnet als voorwaarde

Wat daarbij ook meespeelt, is dat veel mensen die hiervoor kiezen, een financieel vangnet hebben. Bijvoorbeeld het inkomen van een partner, spaargeld of een deel van een werkloosheidsuitkering. Met andere woorden: je moet ook in een bepaalde luxe positie verkeren, om je dit te kunnen permitteren. Veel mensen hebben immers met hun vorige salaris een hypotheek afgesloten.

Betekenisvol werk, meer vrijheid

Downshiften betekent in veel gevallen dat je financieel gezien een flinke stap terugdoet. Maar daarvoor krijg je vaak andere ‘waarden’ terug, schrijft vakblad Intermediair.

Waarden als vrijheid, autonomie en betekenisvol werk. Zo kun je als zzp’er beter je tijd indelen, of werken in een omgeving die bij je past. Daarnaast zorgt fysiek en ambachtelijk werk voor een gevoel van voldoening en fitheid.

