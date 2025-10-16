Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Heb je diabetes type 2? Volgens onderzoekers heb je dan minder kans op een baan

Mensen met diabetes type 2 merken de gevolgen van de ziekte niet alleen aan hun gezondheid, maar ook aan hun portemonnee. Ze hebben minder kans op een betaalde baan en krijgen ook vaak veel lagere salarissen, zo constateert het bureau SEO Economisch Onderzoek. Maar is diabetes type 2 eigenlijk te voorkomen? Metro legt het hier uit.

Voor het onderzoek werd gekeken naar mensen die diabetes type 2 hebben en medicijnen moeten nemen door problemen met hun bloedsuikerspiegel. Volgens SEO gaat het om bijna een half miljoen mensen in de beroepsleeftijd. Hun kans op betaald werken is 2,4 procentpunt lager dan wanneer ze niet zouden kampen met gezondheidsklachten door diabetes type 2. In totaal komt dit neer op 12.000 mensen die zonder werk zitten. De kans dat ze arbeidsongeschikt worden verklaard, stijgt juist.

Minder salaris

En als ze dan tóch een baan hebben, dan verdienen ze minder dan mensen zonder diabetes type 2. Door hun gezondheidsklachten kunnen ze namelijk minder uren maken, waardoor ze ongeveer 134 euro per maand aan salaris mislopen. Bij mensen die naast medicijnen ook insuline moeten gebruiken, is het effect op werk en salaris volgens de onderzoekers nóg groter. De kans op werk daalt voor deze groep met 4,8 procentpunt.

Wat is diabetes type 2? Diabetes type 2 is de meest voorkomende vorm van diabetes: maar liefst 1,1 miljoen mensen in Nederland hebben diabetes type 2. Vroeger werd diabetes type 2 vaak ouderdomssuiker genoemd, maar ook jonge mensen kunnen het krijgen. Bij diabetes type 2 reageert het lichaam niet meer goed op insuline of maakt het te weinig insuline aan. Insuline is het hormoon dat de bloedsuiker regelt. Bij diabetes type 2 werkt de insuline niet meer goed waardoor er te veel suiker in het bloed blijft zitten. Eerst maakt het lichaam extra insuline aan, maar na verloop van tijd wordt dit steeds minder.

Miljard euro aan verloren productie

Volgens SEO zijn de gevolgen van dit probleem groot: „Het kost de samenleving ten minste een miljard euro per jaar aan verloren productie, maar het totale effect is nog groter”, aldus de onderzoekers. Zij pleiten ervoor dat er meer gedaan wordt aan het voorkomen van diabetes type 2. Elk vermeden geval zou volgens hen minstens 2400 euro per jaar opleveren, en die opbrengsten zijn hoger dan de kosten van bijvoorbeeld afslankmedicatie, aldus SEO.

Hoe kun je diabetes type 2 voorkomen?

Hoewel erfelijkheid en leeftijd een belangrijke rol spelen, kun je diabetes type 2 in de meeste gevallen voorkomen. Hiervoor is een gezonde levensstijl heel belangrijk, met name de volgende punten kunnen een groot verschil maken:

Beweeg voldoende en vermijd lang stilzitten. Met 30 minuten lichaamsbeweging per dag vermindert het diabetesrisico met 30 procent. Elke stap telt.

Eet gezond en gevarieerd: eet in verhouding meer plantaardige dan dierlijke voeding en probeer sterk bewerkte voeding zoveel mogelijk te vermijden. Drink vooral water.

Streef naar een gezond lichaamsgewicht. Bij een daling van je lichaamsgewicht met 5 procent, daalt het diabetesrisico met 30 procent.

Stop met roken. Ondanks eventuele gewichtstoename, helpt stoppen met roken diabetes type 2 te voorkomen.

Reacties