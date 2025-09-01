Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Deze maand heb je bij een sollicitatie de meeste kans: ‘Werkgevers willen dan meteen talent binnenhalen’

Veel Nederlanders gebruiken de zomervakantie, waarin plezier, rust en vakantie doorgaans welig tieren, óók om kritisch naar hun baan te kijken. September is namelijk de populairste maand om te solliciteren. Maar dat maakt het juíst niet de beste maand om brieven naar potentiële werkgevers te sturen. In welke periode heb je dan wel de meeste kans bij een sollicitatie?

Het voorjaar biedt volgens cijfers van Nationale Vacaturebank de beste kans voor baanzoekers.

Mei beste maand voor sollicitatie

In mei staan de meeste vacatures open en heb je de minste concurrentie van andere sollicitanten. Vorig jaar stonden er die maand 40 procent meer vacatures online dan in september. April telde vorig jaar het op één na hoogste aantal vacatures.

„In het voorjaar hebben veel bedrijven hun jaarplannen en budgetten rond. Dat geeft ruimte om nieuwe mensen aan te nemen. Daarnaast bereiden veel organisaties zich voor op een drukke zomer, bijvoorbeeld in de horeca of logistiek. En niet te vergeten: rond deze tijd staan veel studenten op het punt van afstuderen, dus werkgevers willen nieuw talent meteen binnenhalen”, zegt Sharita Boon, directeur van Nationale Vacaturebank.

September populairste maand

De meeste mensen solliciteren in september. De maand wordt op de voet gevolgd door oktober, november en februari. Traditioneel wordt januari nog vaak gezien als de ‘sollicitatiemaand’, maar de cijfers van 2024 laten een andere trend zien: januari staat op de vijfde plaats.

„Voor organisaties zijn de vele sollicitanten natuurlijk goed nieuws. Maar voor werkzoekenden is de vele concurrentie een uitdaging. Ben je deze maand op zoek naar een nieuwe baan, dan moet je wellicht nét meer je best doen om op te vallen”, zegt Boon.

Het is overigens geen gekke gedachte om in september te solliciteren. Bedrijven starten vaak nieuwe projecten na de zomer en zoeken dan versterking. „Dat weten veel Nederlanders, wat ervoor kan zorgen dat er meer wordt gesolliciteerd. Daarnaast gebruiken mensen hun vakanties vaak om na te denken over de volgende stap in hun carrière. Zodra de zomer voorbij is scherpen ze hun cv aan en gaan ze op zoek.”

Vacatures in september

Wil je toch dolgraag van baan wisselen, dan is het niet zo dat je in september geen enkele kans van slagen hebt. De arbeidsmarkt blijft krap en in sommige sectoren is de vraag naar personeel onverminderd groot (zie kader).

👷 Meest gevraagde functies van het moment Wo: Huisartsen Psychologen Juristen Hbo: Accountants Specialisten op gebied van beleidsadministratie Marketeers Mbo: Monteurs Administratief productiepersoneel Verkoopmedewerkers Middelbareschooldiploma: Laders en lossers Vrachtwagenchauffeurs Schoonmakers

Tips voor je sollicitatie

Boon geeft tot slot een aantal tips mee voor het solliciteren, in welke maand je dat ook doet. „Wees nieuwsgierig, stel vragen en laat vooral zien wie jij bent. De arbeidsmarkt heeft je nodig, dus grijp je kans. Val op door jezelf net iets anders te presenteren dan de rest, bijvoorbeeld door een korte videopitch op te nemen, aanbevelingen van vorige werkgevers toe te voegen of op LinkedIn actief te laten zien waar je mee bezig bent. Met een beetje lef kom je echt een heel eind.”

