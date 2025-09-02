Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geldstress is het nieuwe taboe op de werkvloer: zo vlieg je het aan

Bijna een derde van de Nederlandse werknemers had de afgelopen twee jaar te maken met geldstress. Voor ruim een miljoen mensen gaat het zelfs om serieuze financiële problemen die hun mentale gezondheid en hun prestaties op de werkvloer beïnvloeden.

Het gevolg: werknemers met geldzorgen zijn gemiddeld 20 procent minder productief en melden zich jaarlijks zeven dagen extra ziek. Dat kost werkgevers niet alleen duizenden euro’s per werknemer, maar legt ook een flinke druk op het welzijn van personeel.

Zorgwekkende trend op de werkvloer

Financiële zorgen zorgen steeds vaker voor stressklachten, merken psychologen. Uit cijfers van Deloitte blijkt dat 47 procent van de Nederlandse huishoudens financieel kwetsbaar of ongezond is. Vooral jongvolwassenen voelen de druk van stijgende huur– en energielasten en flexibele contracten.

„Mensen kloppen aan voor hulp omdat ze niet meer slapen of zich uitgeput voelen”, zegt Gijs Coppens, gezondheidszorgpsycholoog en oprichter van welzijnsplatform OpenUp. „In de gesprekken blijkt echter dat ze ‘s nachts piekeren over openstaande rekeningen of bang zijn voor de toekomst. Als je dat niet erkent en aanpakt, blijft de stress terugkomen, wat je ook doet in therapie.”

Financiële coaching naast therapie

Om die reden voegt OpenUp nu ook financiële coaching toe aan het bestaande aanbod van psychologen en leefstijlcoaches. Werknemers kunnen zelf een gesprek inplannen met een financieel expert, of worden doorverwezen door hun psycholoog of coach. Het idee: mentale en financiële hulp moeten samen optrekken.

Coppens: „Stel je iemand voor die de blauwe enveloppen thuis niet meer durft te openen. Een financieel expert helpt praktisch, bijvoorbeeld met budgettering of het creëren van een financieel plan, terwijl de psycholoog het onderliggende schaamtegevoel en de angst voor controleverlies bespreekbaar maakt. Zo tackel je het probleem van twee kanten.”

Schaamte doorbreken

Ook financieel coach Paul Li benadrukt dat geldstress vaak niet samenhangt met inkomen, maar met onzekerheid en druk van buitenaf. „Stijgende inflatie, baanonzekerheid en het constant vergelijken met anderen zorgen ervoor dat geldstress steeds vaker voorkomt, ook bij mensen met een goed inkomen. Wie vandaag nog net rondkomt, kan morgen al in de problemen komen. “

Juist daarom is preventieve ondersteuning belangrijk, om financiële zorgen niet te laten uitgroeien tot serieuze geldproblemen. Li: „Omdat schaamte of trots het gesprek vaak in de weg staat, helpt financiële coaching om dat gesprek wél te voeren en mensen weer controle te geven over hun toekomst.”

Taboe op de werkvloer

Waar werkstress inmiddels steeds vaker bespreekbaar is, blijft praten over geldzorgen lastig. Veel werknemers ervaren schaamte of angst om hun financiële situatie op de werkvloer te delen. Daardoor stapelen de problemen zich vaak op totdat iemand vastloopt. Toch zijn de gevolgen groot: naast slapeloze nachten en mentale klachten kan geldstress leiden tot verzuim en een lagere productiviteit.

Steeds meer organisaties, zoals OpenUp, proberen dat taboe te doorbreken door ruimte te maken voor het gesprek en praktische hulp te bieden. Het doel is dat werknemers eerder aan de bel trekken, nog voordat de zorgen uitgroeien tot serieuze problemen.

