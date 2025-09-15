Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Akkoord tussen FNV en NS: ruime meerderheid is voor nieuwe cao

Leden van FNV hebben in ruime meerderheid voor het cao-akkoord gestemd dat de vakbond heeft gesloten met de NS. Dat heeft FNV vandaag bekendgemaakt. De moeizame onderhandelingen over de nieuwe cao leidden eerder dit jaar tot stakingen op het spoor, met grote gevolgen voor treinreizigers.

Uiteindelijk stemde 89 procent van de leden voor de nieuwe cao, waardoor nieuwe stakingen volgens FNV nu „definitief van de baan” zijn. De enige bond waarvan de leden nog moeten instemmen, is VVMC. De uitslag van die ledenraadpleging wordt later deze week verwacht.

In de nieuwe cao is onder meer vastgelegd dat de lonen van NS-personeel stapsgewijs worden verhoogd met ingang van 1 maart dit jaar. Ook een zwaarwerkregeling is onderdeel van het afsprakenpakket. Werknemers die dertig jaar of langer zwaar werk hebben gedaan, kunnen onder voorwaarden drie jaar eerder stoppen met werken.

Stakingen

„We zijn trots op dit resultaat en op de uitslag. Dit wil zeggen dat er een groot draagvlak onder onze leden bestaat voor dit cao-akkoord”, zegt FNV-bestuurder Henri Janssen. „Het is nu zaak dat NS snel werk maakt van de uitvoering.”

NS-personeel heeft, nadat het cao-overleg eerder klapte, vier keer het werk neergelegd. Tijdens de eerste twee stakingsdagen begin juni zag NS zich genoodzaakt in vrijwel het hele land geen NS-treinen te laten rijden. De overige stakingsdagen hadden in delen van het land regionale impact.

NS-medewerkers staakten in het verleden vaker om hogere loonsverhogingen af te dwingen. Dit gebeurde bijvoorbeeld ook in 2022. Toen kregen de NS-medewerkers er uiteindelijk ruim 9 procent bij.

ANP

