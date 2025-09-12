Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Meer dan een half miljoen deeltijdwerkers willen per direct meer uren maken, maar dat gaat niet altijd

Nederland staat bekend als kampioen deeltijdwerken, maar een groot deel van dit arbeidspotentieel wil juist meer uren maken. Dat blijkt uit onderzoek van Intermediair, gebaseerd op CBS-cijfers.

Uit een analyse van Intermediair blijkt dat in het tweede kwartaal van 2025 zo’n 535.000 deeltijdwerkers per direct beschikbaar zijn om meer uren te draaien. Deze groep is al actief op de arbeidsmarkt en geeft aan meer te willen bijdragen. Het beter benutten van deze werknemers kan een sleutel zijn om de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt te verlichten.

Volgens Tijmen de Groen, hoofdredacteur van Intermediair, ligt hier een kans voor werkgevers:

„Nederland wordt vaak gezien als kampioen deeltijdwerken, maar er staat ruim een half miljoen deeltijdwerkers klaar om direct meer uren te draaien. Het is aan werkgevers om dit potentieel te benutten en ruimte te bieden. Vooral in sectoren met grote tekorten, zoals zorg en onderwijs, kan dit verschil maken.”

Onbenut potentieel in zorg en onderwijs

CBS-data laten zien dat juist in de zorg en het onderwijs veel deeltijders extra uren willen werken. Ook in sectoren als handel, horeca en de creatieve beroepen is dit potentieel aanwezig. In andere sectoren is er ook een flink personeelstekort merkbaar. Toch is het niet altijd haalbaar om mensen extra uren te laten werken, benadrukt De Groen van Intermediair. „Bij kleinere bedrijven is soms simpelweg geen vraag naar meer uren, of de werkdruk verschilt door het jaar heen. Ook moet het financieel haalbaar zijn voor de werkgever.”

Krappe arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt in Nederland blijft gespannen: werkgevers in onder meer de zorg, de techniek en het onderwijs kampen structureel met tekorten. Ondanks een lichte afkoeling in sommige sectoren blijft de vraag naar personeel groter dan het aanbod. Het beter benutten van deeltijders die meer willen werken kan daarom een directe en relatief snelle manier zijn om de druk te verlichten, naast langeretermijnoplossingen zoals scholing en arbeidsmigratie. Toch is er ook wel wat te zeggen voor deeltijdwerken. Zo verbetert een vierdaagse werkweek het welzijn van werknemers.

Volgens De Groen doen werkgevers er goed aan eerst te kijken naar de mogelijkheden binnen hun eigen organisatie voordat ze nieuw personeel aantrekken: „Staar je niet blind op functietitels, maar kijk naar de potentie van je huidige medewerkers. Door talent veelzijdig in te zetten, blijven mensen langer bij je organisatie. Ze voelen zich gezien en voelen zich meer betrokken bij de bedrijfsvoering.”

Zo kan een medewerker van de personeelsadministratie die meer uren wil maken bijvoorbeeld tijdelijk bijspringen op een afdeling met hoge werkdruk. Voorwaarde is wel dat werknemers goed worden ingewerkt en ondersteund.

„Door deeltijders gericht te begeleiden bij het uitbreiden van hun uren, kunnen werkgevers de personeelskrapte binnen hun organisatie slim verlichten. Bedrijven die daarnaast transparant zijn over groei in salaris en ontwikkeling, hebben de grootste kans om dit potentieel te benutten”, aldus De Groen.

