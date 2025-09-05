Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bijbanen: verdienen Nederlandse jongeren beter dan hun Europese leeftijdsgenoten?

Nederlandse jongeren werken massaal. Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat ruim driekwart van de jongeren tussen de 15 en 24 jaar een bijbaan heeft. Daarmee zijn Nederlandse jongeren koploper in Europa. Maar hoe goed verdienen ze eigenlijk? En hoe verhoudt dat zich tot hun leeftijdsgenoten in andere landen?

Een bijbaan: het is niet alleen goed om wat extra inkomsten te vergaren, maar ook is het positief voor de rest van je carrière. Metro maakte eerder al een overzicht van de meest gevraagde bijbanen. Volgens Eurostat telde Nederland in het tweede kwartaal van 2024 ruim 1,7 miljoen jongeren met werk. Dat is ongeveer 17 procent van alle werkenden in Nederland. Driekwart van de Nederlandse jongeren heeft een (bij)baan, aanzienlijk meer dan het Europese gemiddelde, waar slechts een derde van de jongeren betaald werk doet.

Dat verschil komt niet alleen door de arbeidsmarkt, maar ook door de cultuur: in Nederland hoort een bijbaan bij volwassen worden. Werken naast school of studie is normaal, voor eigen geld, ervaring en zelfstandigheid. In landen als Italië of Bulgarije is dat veel minder gebruikelijk.

Hoeveel verdien je in Nederland met een bijbaan?

Wie als 18-jarige in de horeca, supermarkt of bouw aan de slag gaat, verdient sinds januari 2025 minimaal 7,20 euro bruto per uur. Dat is de helft van het volwassen minimumuurloon, dat vanaf 21 jaar geldt en 14,40 euro per uur bedraagt. Jongeren die ouder zijn, klimmen dus langzaam op richting het volledige minimumloon.

Voor scholieren en studenten van 16 of 17 jaar geldt een lager percentage van het minimumloon, maar ook zij zitten officieel al rond de 5 euro bruto per uur. Daarmee ligt het Nederlandse jeugdloon hoger dan in veel andere EU-landen.

Zuid- en Oost-Europa: veel lager uurloon

In Zuid- en Oost-Europa ligt het loon voor jongeren vaak een stuk lager. In Griekenland verdient een jongere in een vergelijkbare baan soms minder dan zes euro per uur, en ook in Spanje en Polen liggen de lonen vaak tussen de vijf en acht euro. Nederland steekt daar positief bij af.

Toch zijn er ook landen waar jongeren beter verdienen, en waar zij vanaf hun 18e meteen het volwassen minimumloon krijgen. Duitsland is daar een goed voorbeeld van: het minimumloon bedraagt daar in 2025 12,82 euro per uur, ongeacht leeftijd, vanaf 18 jaar. Een Duitse 18-jarige verdient dus aanzienlijk meer dan een Nederlandse leeftijdsgenoot.

Hoe zijn de verschillen te verklaren?

Het verschil hangt samen met het minimumloonstelsel in elk land. Nederland werkt met een leeftijdsafhankelijk systeem waarbij jongeren een percentage van het volwassen loon krijgen. Voor 16- en 17-jarigen pakt dat relatief gunstig uit in vergelijking met veel Zuid- en Oost-Europese landen, maar een 18-jarige in Nederland zit met 7,20 euro per uur nog flink onder het niveau van Duitsland of België, waar jongeren vanaf hun 18e al het volledige minimumloon krijgen.

Naast het minimumloon speelt ook cultuur een rol. Nederland kent een hoge arbeidsparticipatie onder jongeren. Een bijbaan wordt gezien als iets normaals en positiefs. Het is goed voor je cv, je doet sociale vaardigheden op en voorziet zelf (deels) in je inkomen. In Zuid-Europese landen is dat minder vanzelfsprekend, en gaan jongeren vaak pas later in hun studie aan het werk.

