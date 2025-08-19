Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo screenen nieuwe werkgevers je om te checken of je wel bent wie je zegt dat je bent

Solliciteren draait allang niet meer alleen om een goed cv en een vlotte babbel tijdens het gesprek. Steeds meer bedrijven willen zeker weten dat een kandidaat ook echt is wie hij of zij zegt te zijn. En dus neemt het aantal screeningsbureaus flink toe: in vijf jaar tijd groeide het aantal bedrijven dat zich ontfermt over screenen in Nederland van 268 naar 353.

De reden? Nepdiploma’s zijn met de komst van AI sneller gemaakt dan ooit en recente fraudezaken, zoals de handel in valse zorgcertificaten waardoor honderden mensen onbevoegd en zonder de juiste papieren aan de slag konden in de zorg, maken werkgevers extra argwanend.

Zo werkt screenen

Dat screenen kan behoorlijk ver gaan. Bureaus kijken niet alleen naar diploma’s en werkervaring, maar checken ook identiteitsbewijzen, registraties zoals een VOG of een BIG-nummer, en social media-profielen. Soms wordt ook gekeken naar nevenactiviteiten of hoe integer iemand overkomt tijdens gesprekken.

Het doel van het screenen is simpel: risico’s voor een werkgever zo klein mogelijk maken. Vooral sectoren waar betrouwbaarheid belangrijk is, zoals de zorg, die steeds minder zzp’ers ziet, banken en advocatenkantoren, maken volop gebruik van de diensten. Grote bedrijven als ABN AMRO, Holland Casino en Loyens & Loeff laten sollicitanten regelmatig doorlichten, zegt directeur van screeningsbureau Disa Global Solutions Harm Voogt tegen het AD.

Mag dat screenen zomaar?

Toch mogen bedrijven niet zonder meer je privégegevens doorspitten. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mag screening alleen als er een gerechtvaardigd belang is. Bijvoorbeeld wanneer een functie draait om gevoelige informatie, financiële middelen of kwetsbare mensen.

Voor een bijbaan in de horeca of een tijdelijke klus op een callcenter ligt dat vaak heel anders. Daar is het minder snel proportioneel om een uitgebreide screening uit te voeren.Daarnaast moet een sollicitant altijd vooraf geïnformeerd worden over wat er precies wordt gecontroleerd.

Controle boven vertrouwen

Hoewel veel controles ook zelf uitgevoerd zouden kunnen worden, besteden werkgevers dit liever uit aan bureau’s, die dus in aantallen uit de grond schieten. Het scheelt tijd, papierwerk en levert een duidelijk rapport op. Daarmee wint het idee van „vertrouwen is goed, maar controleren is beter” terrein op de Nederlandse arbeidsmarkt.

