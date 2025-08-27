Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Quiet promotion, wanneer je keihard werkt maar daar niet voor wordt beloond

Je hebt jezelf al jarenlang bewezen als loyale werknemer. En dat blijkt, want je krijgt steeds meer verantwoordelijkheden. Je takenpakket wordt uitgebreid, je hebt zelfs de verantwoordelijkheid voor andere medewerkers en je mag die nieuwe stagiair inwerken. Maar er is één ding dat tegenvalt: je loonstrookje. Deze nieuwe werktrend wordt ook wel ‘quiet promotion’ genoemd.

We kenden al de fenomenen ‘quiet quitting‘ en ‘revenge quitting‘. Nu is de nieuwste trend op carrièregebied ‘quiet promotion’. Oftewel: je hebt wel veel verantwoordelijkheden op je werk, maar ziet dat niet terug op je bankrekening.

Definitie van quiet promotion

De term ‘quiet promotion’ wordt gebruikt om situaties te beschrijven waarin goed presterende werknemers feitelijk worden ‘gestraft’ voor hun inzet: in plaats van erkenning of beloning, krijgen ze simpelweg meer werk en verantwoordelijkheden. De functietitel en het salaris blijven gelijk, terwijl de werkdruk toeneemt. Volgens Chartered Accountants Worldwide kan dit leiden tot burn-out en een lagere werktevredenheid, en is het daarom belangrijk dat werknemers de signalen leren herkennen en actie ondernemen voordat het te laat is

Vaak is het toekennen van meer verantwoordelijkheden een sluimerend proces. Een paar collega’s vertrekken, waardoor er nog meer taken op jouw bordje komen. Eerst zou dat tijdelijk zijn, maar na een paar maanden is de vacature nog niet vervuld, waardoor je permanent een grotere to-do-list hebt. Zonder dat daar extra salaris tegenover staat. Geen officiële promotie, maar het voelt wel zo. Werknemers noemen het ‘een mooie kans om je te ontwikkelen’, maar in de praktijk betekent het: harder werken voor hetzelfde geld.

Waarom gebeurt quiet promotion

Achter quiet promotion gaat zelden kwaadwilligheid vanuit de werkgever schuil. Want waarom zou een werkgever er belang bij hebben jou uit te putten, in tijden van een krappe arbeidsmarkt, waarbij het toch al lastig is om aan geschikt personeel te komen? In veel gevallen ontstaat het door onderbezetting, reorganisatie of blijvende vervanging. Iemand moet ten slotte het werk doen. Jij bent betrouwbaar, flexibel, loyaal, snel van begrip, degene die altijd het licht uitdoet en voor iedereen koffie inschenkt: kortom, de ideale werknemer. Precies de reden waarom jij steeds meer verantwoordelijkheden krijgt.

En toch wringt het

In het begin voel je je misschien gevleid. Maar later begint het toch wel te wringen. Je werkt je uit de naad, bent uitgeput en hebt misschien zelfs een kort lontje, door de vermoeidheid. De erkenning blijft uit. Je krijgt geen loonsverhoging, geen promotie en geen bonus. En dat terwijl de werkdruk toeneemt en de verantwoordelijkheden steeds zwaarder worden.

Wanneer wordt het problematisch?

Quiet promotion is niet per se slecht. Sterker nog, het kan een kans zijn om je te bewijzen en door te groeien. Maar het wordt wél problematisch wanneer de extra verantwoordelijkheden die je op je neemt structureel worden, terwijl er geen zicht is op een formele promotie of bijpassende beloning.

Als de werkdruk daardoor oploopt, stress en frustratie toenemen en je bovendien het gevoel hebt dat er geen ruimte is om hierover het gesprek aan te gaan, dan is het tijd om je positie te heroverwegen. Want voor je het weet, ga je eraan onderdoor. Je wordt overspannen of erger nog: krijgt een burn-out. Tijd om op de rem te trappen en assertief te zijn.

Wat kun je tegen quiet promotion doen?

Wat kun je doen, als je denkt ‘hé, dit gaat over mij’? Het platform Chartered Accountants Worldwide geeft een aantal adviezen over hoe je hiermee om moet gaan. Als werknemer kun je beginnen met het in kaart brengen van je werkzaamheden. Schrijf op welke extra taken je de afgelopen maanden op je hebt genomen, hoeveel tijd ze kosten en welke verantwoordelijkheden erbij zijn gekomen. Zo kan de werkgever ook in een oogopslag zien hoe jouw werk is veranderd. En niet zomaar tijdelijk, want dat hoort bij goed werkgeverschap. Maar structureel, en daar zit ‘m juist de crux.

Gesprek met je leidinggevende

Ga vervolgens – hoe lastig ook – hier het gesprek over aan met je leidinggevende. Bespreek niet alleen de werkdruk, maar leg vooral de nadruk op hoe jouw rol in de organisatie is veranderd. Bereid je goed voor op dit gesprek, stel ook zelf gerichte vragen. Bijvoorbeeld of er plannen zijn je functie aan te passen. Of hoe jouw inzet wordt erkend. Houd ten slotte je eigen grenzen in acht. Natuurlijk wil je je inzetten, maar niet ten koste van je eigen gezondheid, welzijn of professionele groei.

En wat is de verantwoordelijkheid van de werkgever?

Werkgevers spelen hierin een sleutelrol. Wil je als organisatie loyale medewerkers behouden, dan begint dat bij erkenning. En nee, niet alleen met een bos bloemen voor de extra inzet of een extra compliment, maar ook in de vorm van een contract met bijbehorend salaris of bonus. Doe je dat niet, dan loop je het risico dat werknemers afhaken of zich ondergewaardeerd voelen.

Quiet promoting mag dan in stilte gebeuren, maar de gevolgen kunnen luid en duidelijk zijn: werknemers raken gedemotiveerd of zelfs opgebrand, en gaan hun geluk elders beproeven.

