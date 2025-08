Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek bevestigt: vierdaagse werkweek verbetert welzijn

Voor veel mensen klinkt het als een goede deal: evenveel verdienen, maar dan in vier dagen in plaats van vijf. En dat is het ook, want een kortere werkweek blijkt niet alleen beter voor je gezondheid, maar ook minstens zo effectief. Die extra vrije dag zorgt voor meer mentale rust en helpt je om het hoofd leeg te maken. Vooral in bepaalde sectoren werkt dit opvallend goed.

Liever vier dagen werken dan vijf? Uit onderzoek, gepubliceerd in Nature Human Behaviour, blijkt dat een vierdaagse werkweek veel voordelen heeft – zowel voor werknemers als werkgevers.

Onderzoek naar vierdaagse werkweek

Hoewel veel Nederlanders al vinden dat de vijfdaagse werkweek prima kan worden vervangen door de vierdaagse werkweek, is in Nederland – en in veel andere landen – vijf dagen werken nog de norm. Maar: een kortere werkweek is niet alleen goed voor je humeur, ook voor je gezondheid. Aan het onderzoek deden bijna 2900 mensen deden mee uit allerlei verschillende sectoren, van zorg en onderwijs tot techbedrijven. Wat echt bijzonder is aan deze studie is dat die op zo’n grote schaal is uitgevoerd. Het onderzoek is op meer dan 140 verschillende bedrijven toegepast.

Duizenden medewerkers die teruggingen in uren: zo’n grote studie is niet eerder gedaan. Het onderzoek bleek aan het begin al effectief: voor de start werd het werk slimmer ingericht. Denk aan minder nutteloze taken en duidelijke prioriteiten. Er werd vaak gedacht: hé, is dit nu allemaal nodig? Moeten we wel blijven doen wat we al jaren doen?

Betere mentale gezondheid

De deelnemers werkten een half jaar lang vier dagen per week. En niet geheel onbelangrijk; voor hetzelfde salaris. De resultaten waren duidelijk. De groep met een kortere werkweek had minder last van burn-out-klachten, was fitter en meer tevreden met hun baan.

Waar komt die verbeterde mentale gezondheid vandaan? Volgens de onderzoekers komt dat door meer rust en verhoogde slaapkwaliteit. Zowel vermindering van het aantal werkuren op organisatieniveau als op individueel niveau hangt samen met welzijnsverbeteringen, waarbij grotere verminderingen op individueel niveau (maar niet op organisatieniveau) leiden tot grotere positieve effecten.

Metro schreef al eerder over Afas, dat een vierdaagse werkweek heeft ingevoerd. Softwarebedrijf Afas gelooft dat dat mensen motiveert en voert daarom een vierdaagse werkweek in. Het kantoor gaat op vrijdag dicht en alle medewerkers krijgen betaald vrij. Ze noemen het een ‘ontwikkeldag’. „Tijd is voor iedereen een schaars goed. We lijken in een ratrace te zitten en komen niet altijd toe aan waar het echt om gaat in het leven. Door introductie van deze dag is daar meer tijd voor”, vertelt CEO Bas van der Veldt.

