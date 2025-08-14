Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Steeds minder werknemers wisselen van baan, dit is waarom

Werknemers blijven steeds vaker hangen bij dezelfde werkgever. Het aantal mensen dat van baan wisselt daalt, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het tweede kwartaal van 2025 veranderde 3,8 procent van werkgever. In hetzelfde kwartaal in 2022 was dit nog 4,7 procent. De cijfers lijken een eerder geconstateerde trend te bevestigen. Werkgeversorganisatie AWVN merkte in juni ook al dat werknemers vaker bij dezelfde werkgever blijven.

Afname aantal werknemers dat van baan wisselde

Afgelopen kwartaal kregen 305.000 werknemers volgens het CBS een nieuwe baan, tegen 358.000 mensen drie jaar eerder. De krapte op de arbeidsmarkt was toen het grootst en sindsdien nam ook het aantal baanwisselaars af.

Werknemers die nog maar kort in dienst waren en mensen met een commercieel, bedrijfseconomisch of logistiek beroep zijn minder vaak van baan gewisseld. Ondanks de afname behoorden commerciële beroepen (zoals verkoopmedewerkers) en banen in de transport en logistiek (zoals chauffeurs), tot de beroepsgroepen waarin het vaakst werd gewisseld. Managers wisselden het minst vaak van werkgever.

Daarnaast kreeg 7,3 procent van de werknemers die korter dan een jaar bij een werkgever werkten vorig kwartaal een nieuwe baan. Dat is nog altijd een groter aantal dan mensen die langer bij een organisatie werkten, aldus het CBS.

Werknemers zijn honkvaster

Een woordvoerder van werkgeversvereniging AWVN meldde eerder na een peiling onder ongeveer 150 grote bedrijven en organisaties dat werknemers in allerlei sectoren ‘honkvaster’ zijn geworden door economische onzekerheid, zoals de handelsspanningen die zijn veroorzaakt door de Amerikaanse president Donald Trump. Hij zet de wereld met zijn importtarieven flink op zijn kop. „Door onzekere tijden hebben werknemers minder de neiging om risico’s te nemen. Bij onzekerheid kiezen ze voor veiligheid”, legt hij uit. Ook hadden mensen die de afgelopen jaren een nieuwe baan zochten, dit volgens hem inmiddels gedaan.

Waarom wisselen we van baan?

De belangrijkste reden voor mensen om te wisselen van baan is het salaris, bleek eerder al uit onderzoek van Nationale Vacaturebank en onderzoeksbureau Q&A Research. Voor 69 procent van de respondenten geldt dit als belangrijkste drijfveer. Als tweede reden wordt het aantal werkuren genoemd. Daarnaast vinden medewerkers het belangrijk om zichzelf te kunnen ontwikkelen.



