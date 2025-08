Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Irritatie om veel Engels op het terras, maar: ‘Niemand wil meer in de horeca werken’

‘Een bakkie pleur’ wordt in de horeca lang niet meer door elk personeelslid begrepen. In cafés en op terrassen wordt steeds vaker Engels gesproken, niet zonder reden overigens. Maar irritatie is er ook, blijkt uit een uitzending van Nieuws van de Dag.

Wie een tosti en een colaatje op een terras in – met name – de grote steden wil bestellen, kan dat beter meteen maar in het Engels doen. Grote kans dat de ober je dan verstaat. Een van de redenen: een groot personeelstekort in de horeca. Een tweede reden is het feit dat er zeer veel internationale studenten in ons land studeren en dat tekort opvullen.

Overal personeelstekorten

Dat personeelstekort geldt overigens niet alleen in cafés en restaurants. Metro schreef in mei nog: ‘Twee derde ondernemers in Nederland ervaart personeelstekort‘. Of wat te denken van vorig najaar: ‘600.000 Nederlanders zitten onnodig werkloos thuis‘. Cafébazen kunnen die thuiszitters niet van de bank trekken. Dus beter een serveerster die Engels spreekt aannemen, dan niemand hebben om de glazen rond te brengen.

Engels op het terras en soms ook niet

Suzette Nesselaar van Nieuws van de Dag (SBS6) ging de straat -nou ja, de terrassen – op om te zien of zij nog iets lekkers in het Nederlands in plaats van Engels kan bestellen. Je ziet haar bijdrage aan het programma, met een camera op afstand, in de video hierboven. „You know sinaasappelsap?”, zegt Nesselaar ergens half in het Engels, half in het Nederlands. Om er zelf in plaats van met ‘proost’, ‘cheers‘ aan toe te voegen. Later probeert ze bij horeca-gelegenheden nog ei met spek, een vaasje, een fluitje, zwarte koffie en appeltaart te bestellen.

Vroeger geen Engels, weet Henk Westbroek

In de Nieuws van de Dag-studio zit zanger Henk Westbroek, die ook jarenlang horecazaken in Utrecht had. Hij sprak vooral Nederlands destijds en geen Engels: „Omdat je veel meer personeel kon krijgen. Niemand wil meer in de horeca werken. Het zijn ongelukkige uren. Tegenwoordig wordt er veel meer met de telefoon afgerekend, dus er wordt minder fooi gegeven. Het was al niet zo goed betaald… Dan krijg je vaak buitenlandse studenten, die het wel willen doen.”

Mensen vinden dat Engels op het terras ‘ergerlijk’, ziet ook Westbroek. Hij ziet ook een andere kant: „Wat ze nóg ergerlijker vinden, is een uur te moeten wachten op hun biertje omdat je geen personeel hebt.”

