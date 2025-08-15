Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Smelten achter je scherm? Dit zijn de regels bij hitte op je werkplek

Nederland zuchtte deze week onder een hittegolf, met temperaturen boven dertig graden. Dat betekent op sommige werkplekken wegsmelten achter je scherm. En wat te denken als je fysiek zwaar werk doet… Wat zijn de regels voor hitte op je werk?

Je toetsenbord plakt vast aan je vingers. In het verouderde kantoorpand blijkt de ventilator ook al weinig soelaas te bieden. Je kunt je amper concentreren op je werk en blijft maar water drinken. Of erger: je bent politieagent en draagt een warm uniform. Zo’n 385.000 werknemers werken in de hitte, met risico’s voor hun gezondheid.

Hitte op de werkplek

Werken bij te hoge temperaturen is helaas onvermijdelijk, maar niet zonder regels. Volgens artikel 6.1 van het Arbobesluit, mag de temperatuur op de werkplek geen nadelige gevolgen hebben voor je gezondheid. Toch staan er geen vaste grenswaarden in de wet. De risico’s hangen immers af van factoren zoals luchtvochtigheid, ventilatie, werkinspanning, kleding en blootstelling aan straling.

Werkgevers zijn verplicht eerst te beoordelen of werken in de warmte onvermijdelijk is. Is dat het geval, dan moeten ze ingrijpen. Bijvoorbeeld door jou kortere of lichtere taken toe te wijzen, afwisselingen met werk op koelere plekken, koele dranken beschikbaar stellen en waar nodig persoonlijke beschermingsmiddelen zoals koelvesten of zonwering inzetten.

Grenzen en hitteplan

Hoewel er geen wettelijke grenzen bestaan qua temperatuur, bieden richtlijnen handvatten. In kantoren wordt een temperatuur tussen 23–26 °C als acceptabel gezien. Boven de 26 °C vraagt al om maatregelen. Bij licht lichamelijk werk is tot 28 °C acceptabel; bij zwaarder werk geldt max. 26 °C als er luchtstroom is, anders 25 °C. Bij zeer intensieve fysieke arbeid is dat respectievelijk 25 °C met en 23 °C zonder luchtstroom.

Werkgevers moeten hitterisico’s opnemen in de RI&E (Risico-Inventarisatie & -Evaluatie), aangevuld met een hitteplan: tropenroosters, extra pauzes, ventilatie of airco. Neemt je werkgever geen maatregelen terwijl het onveilig voelt? Dan mag je, bij direct gevaar, volgens artikel 29 van de Arbowet je werk stilleggen.

Wanneer mag je werk weigeren?

De hitte kan soms als ondraaglijk voelen, vooral als je werkgever geen maatregelen heeft zoals ventilatie. Toch mag je niet zomaar weigeren om bij hitte te werken. Alleen bij direct gevaar kun je je werk weigeren.

Er bestaat geen maximum voor wanneer het écht te heet is om te werken. De risico’s hangen af van de combinatie van hitte, luchtvochtigheid, werkinspanning en kleding. Bepaalde werkplekken, zoals loodsen, zijn extra risicovol.

De FNV Werkklimaat-app kan helpen om jouw specifieke situatie in te schatten. Oververhitting kun je herkennen aan hoofdpijn, duizeligheid of misselijkheid. Naast maatregelen van je werkgever kun je zelf ook stappen nemen om die hete zomerdagen door te komen. Drink veel water, vermijd zware inspanning op het heetst van de dag en las vaker korte pauzes in.

Behalve genoemde app kun je voor informatie ook terecht op terecht op de website Arboportaal.

Temperaturen lopen na het weekend weer op

Dit weekend gaat de temperatuur omlaag, wat voor veel mensen toch wel een verademing is. Maar in de nieuwe week, vanaf 18 augustus, loopt de temperatuur opnieuw hoog op. Op grote schaal kan het volgens weerdienst Weeronline opnieuw zomers warm worden. In het zuidoosten van het land zelfs richting 30 graden. In de tweede helft van de nieuwe week lijkt het wel weer minder warm te worden. Mogelijk wordt het ook wisselvalliger.

Reacties