Zo maak je echt werk van een carrièreswitch: 5 tips van arbeidsmarktexpert Stefanie Bickert

Ik doe regelmatig onderzoek naar werk en loopbaanontwikkeling. Wat me steeds weer opvalt? Veel mensen dromen van een andere baan, maar zetten de stap uiteindelijk niet. Zo denkt acht op de tien werknemers wel eens na over een carrièreswitch, maar onderneemt slechts één op de drie ook echt actie.

Als arbeidsmarktexpert zie ik dat die terughoudendheid vaak te maken heeft met angst voor het onbekende. En heel eerlijk? Die angst herken ik zelf ook. Twijfels of je het wel aankan, zorgen over geld of simpelweg het gevoel dat wat je nu hebt toch eigenlijk ook prima is. Het speelt bij veel mensen een rol.

Hoe maak een succesvolle carrièreswitch?

Toch geloof ik: wie op tijd in beweging komt, maakt met meer zelfvertrouwen en succes een carrièreswitch. De arbeidsmarkt biedt op dit moment veel kansen. Dit is hét moment om het serieus aan te pakken. Met deze vijf tips help ik je op weg.

1. Ontdek wat je kunt én wat je leuk vindt

Als je wilt veranderen, moet je eerst weten wát je zoekt. Denk terug aan momenten waarop je energie kreeg van je werk, of juist geen energie. Wat zijn je sterke kanten? Wat vind je belangrijk? Zelf raad ik mensen altijd aan om dat op papier te zetten. Kijk daarna op vacaturesites welke banen aansluiten op je vaardigheden en interesses. En vergeet niet: wat je nog niet kunt, kun je leren.

Extra tip: Praat met mensen die jouw droombaan al hebben. Hun verhaal geeft vaak meer inzicht dan een vacaturetekst.

2. Wacht niet tot je vastloopt in je huidige baan

Veel mensen wachten te lang. Ze blijven zitten tot ze zich echt niet meer goed voelen in hun werk. Maar onderzoek laat zien: wie zelf kiest voor verandering, is vaak tevredener met de overstap. Ik zeg altijd: pak de regie. Niet pas als je moet, maar als jij eraan toe bent.

Extra tip: Begin klein. Volg een cursus, loop een dagje mee of praat eens met iemand uit een ander vakgebied. Zo proef je alvast van het nieuwe zonder meteen alles op te geven.

3. Verwacht geen wonder

Een carrièreswitch is spannend, maar het is geen magische oplossing. De eerste maanden zijn vaak leuk en nieuw, maar ook in je nieuwe baan sluipt op een gegeven moment de routine erin. Wees eerlijk tegen jezelf. Wat wil je echt veranderen? Kijk ook eens of je je huidige baan kunt tweaken. Soms is de oplossing dichterbij dan je denkt.

Extra tip: Zet je verwachtingen op papier en bekijk ze na een tijdje opnieuw. Dat helpt je scherp te blijven en realistisch te dromen.

4. Denk verder dan alleen werk

Als je privéleven goed in balans is, kun je een carrièreswitch makkelijker aan. Maar als je denkt dat een nieuwe baan al je problemen gaat oplossen, leg je jezelf te veel druk op. Vraag jezelf af: past deze stap ook bij mijn leven buiten werk? Denk aan je gezin, vrije tijd en je gezondheid.

Extra tip: Meer verdienen is fijn (leuk om te weten: dit was het gemiddelde salaris van Nederlanders in het eerste kwartaal van dit jaar), maar niet als je er al je vrije avonden voor moet inleveren. Denk aan het totaalplaatje.

👀 Carrièreswitchen wereldwijd: wie durft, en waarheen? Hoe vaak stappen mensen over naar een andere baan? En hoe groot is die verandering dan? Uit cijfers van Indeed over Amerikaanse carrièreswitchers komen vijf opvallende uitkomsten naar voren. Elke maand wisselt 2,6 procent van de mensen van baan. Gemiddeld wisselen elke maand 2,6% van de werknemers van baan. 64 procent stapt over naar een andere sector. Voor 64 procent van de carrièreswitchers betekent een nieuwe baan ook een nieuw werkterrein. Slechts 36 procent blijft binnen hetzelfde vakgebied. 3,6 procent van de logistiekmedewerkers stroomt maandelijks door. In de categorie ‘loading & stocking’ (o.a. magazijnwerk) wisselt 3,6 procent van de medewerkers per maand van baan. Dat is het hoogste uitstappercentage in het onderzoek. 81 procent verlaat de kinderopvang bij overstap. 81 procent van de mensen die vanuit de kinderopvang doorstroomt, kiest voor een totaal ander beroep. Ook in de horeca (75 procent) en entertainment (74 procent) ligt het uitstappercentage hoog. Minder dan 40 procent verlaat de IT of de zorg bij switch. In sectoren als de IT en de zorg blijft de meerderheid actief binnen het vakgebied: slechts 38 procent van de overstappers in de IT en 39 procent van de overstappers in de zorg kiest voor een andere beroepsrichting.

5. Maak het concreet

Een carrièreswitch begint niet met rondkijken, maar met een plan. Wat wil je? Wat moet je regelen? Wat zijn je deadlines? Zelf werk ik altijd met duidelijke stappen en ik raad anderen hetzelfde aan. Zo houd je grip op het proces en blijft je motivatie op peil.

Extra tip: Deel je plan met een vriend(in) of mentor. Als iemand af en toe vraagt hoe het ermee staat, blijf je makkelijker in beweging.

Wil je iets anders? Dan moet je iets anders doen. Begin klein, maar begin. Wie weet zie ik je straks als collega in een nieuwe sector of als spreker op een evenement. Alles begint met één stap.

