Basisschoolleraren verdienen 13 procent meer dan de gemiddelde hbo’er: wie verdient er het minst?

Dat leraren slecht verdienen, is een hardnekkig misverstand. Zeker als het om basisschoolleraren gaat, blijven verhalen over lage salarissen en mini-loonstrookjes de ronde doen. Maar uit nieuwe cijfers uit het SEO Economisch Onderzoek in economievakblad ESB blijkt: net afgestudeerde pabo-studenten maken juist een vliegende start. Sterker nog: ze verdienen gemiddeld meer dan hun hbo-collega’s in andere sectoren.

De overheid streeft er al jaren naar om meer leraren voor de klas te krijgen. Ondanks dat er relatief veel vraag is naar basisschoolleraren, blijft het aanbod vaak achter. In 2023 begonnen 5360 studenten aan de pabo, in 2024 waren dat er 5838. Dat maakt de pabo de hbo-opleiding met de grootste instroom.

Meer verdienen dan je studiegenoten

Fris van de pabo stappen basisschoolleraren de arbeidsmarkt op met een salaris dat gemiddeld 13 procent hoger ligt dan dat van andere hbo-afgestudeerden. Een jaar na afstuderen krijgen ze gemiddeld 3177 euro bruto per maand mee naar huis, met een uurloon van 20,94 euro. Dat is dus structureel meer dan wat de meeste andere hbo’ers op dat moment verdienen. Dat is namelijk gemiddeld 2762 euro bruto per maand, met een uurloon van 18,52 euro.

Dat verschil is deels te verklaren doordat leraren vaak meteen meer uren werken, terwijl veel andere afgestudeerden parttime beginnen of eerst losse opdrachten doen.

Ook op lange termijn een slimme keuze

Een goed startsalaris is mooi, maar hoe zit het als je tien jaar verder bent? Ook dan doen pabo-afgestudeerden het verrassend goed. Na een decennium verdienen ze gemiddeld 5 procent meer per uur dan hun hbo-collega’s. En tachtig procent van hen staat dan nog steeds voor de klas, een teken van werkzekerheid én verbondenheid met het vak.

Dat was tien jaar geleden wel anders. Toen verdienden leraren juist mínder dan andere hbo’ers. De salarissen in het onderwijs hebben sindsdien duidelijk een inhaalslag gemaakt.

Wie snel een vast contract wil, zit bij de pabo ook goed. Al binnen een jaar heeft 73 procent van de afgestudeerden een vaste aanstelling. Dat is flink hoger dan het gemiddelde voor hbo’ers (49 procent). Ook dat verschil is de laatste jaren gegroeid.

Stadsbonus

Hoewel de roep om meer leraren luid klinkt, worden ze regionaal niet altijd extra beloond. In de grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, en Utrecht is de vraag naar leraren het hoogst, maar het salarisverschil met andere regio’s is opvallend klein. Waar hbo’ers in andere sectoren honderden euro’s extra krijgen voor werken in de Randstad, mede door de hoge kosten van levensonderhoud in deze steden, ligt die stadsbonus voor leraren veel lager, of ontbreekt zelfs helemaal.

De uitzondering op de regel is Almere. Daar ligt het maandloon van pabo’ers zo’n 400 euro hoger dan elders.

Werkomstandigheden basisschoolleraren niet altijd ideaal

Toch zegt salaris niet alles. Want hoewel de arbeidsmarktpositie van basisschoolleraren sterk is, zijn de werkomstandigheden dat volgens de cijfers niet altijd. Vier op de vijf leerkrachten maken wekelijks overuren, gemiddeld zo’n zeven uur. En ook de ervaren werkdruk is hoog. Tel daarbij op dat agressie en ongewenst gedrag op school toeneemt, en je snapt waarom geld niet automatisch meer mensen voor de klas krijgt.

En wie verdient dan het minst?

Dat leraren niet onderaan de lijst bungelen, is nu wel duidelijk. Maar wie dan wel? De laagste startsalarissen vind je vaak in de culturele hoek: afgestudeerden van kunstacademies, sociaal werk, en sommige taal- of communicatieopleidingen moeten vaak genoegen nemen met een lager maandloon. Het startsalaris van afgestudeerden in de toerismesector blijft steken rond de 2300 euro bruto. Bij kunstopleidingen, zoals beeldende kunst of vormgeving, ligt het startsalaris vaak onder de 2400 euro.

Afgestudeerden van opleidingen als communicatiesystemen of sociaal pedagogische hulpverlening zitten daar net iets boven, maar halen zelden de grens van 2500 euro bruto per maand. Dat is dus honderden euro’s lager dan het hbo-gemiddelde van ongeveer 2700 euro per maand. Daar komt bij dat deze groepen ook vaker te maken hebben met tijdelijke contracten, freelancen of langere zoektijden naar werk. Uit een recent overzicht van hbo-salarissen blijkt dat er netto vaak gemiddeld 1900 tot 2400 euro per maand overblijft, afhankelijk van bruto salaris, belastingschijf en toeslagen.

Lonen zullen in 2026 weer stijgen

In vergelijking met het onderwijs, waar startende leraren direct aan de slag kunnen en vaak veel uren kunnen werken, zijn dit dus sectoren met beduidend minder gunstige arbeidsvooruitzichten. Tel daar een studieschuld en het steeds duurder wordende levensonderhoud bij op, en het is niet gek dat deze jongeren het gevoel hebben achter te lopen als ze nog niet eens zijn begonnen. Experts verwachten wel dat hbo-startsalarissen in 2026 verder zullen stijgen met 5 tot 8 procent, door aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en inflatie-aanpassingen.

