Niemand in Europa werkt langer door dan de Nederlander: hoe zit dat?

Met je 67ste met pensioen? Dat is niet voor elke Nederlander het geval. Want wie in Nederland aan een loopbaan begint, blijft gemiddeld maar liefst 43,8 jaar aan het werk. Daarmee werken we het langst van heel Europa, zo blijkt uit nieuwe cijfers van Eurostat. En dat is flink meer dan de gemiddelde Europeaan, die het na 37,2 jaar welletjes vindt.

In totaal werken Nederlanders dus gemiddeld ruim zes jaar langer dan het EU-gemiddelde. Alleen Zweden, Denemarken, Estland, Ierland en Duitsland komen ook boven de 40 jaar uit. Onderaan de lijst bungelen Roemenië en Italië, waar mensen na nog geen 33 jaar in het werkzame leven alweer klaar zijn.

Waarom werkt de Nederlander langer?

Er zijn meerdere redenen waarom we in Nederland zo’n lange werkcarrière maken. Allereerst is de arbeidsparticipatie hier hoog: veel mensen doen betaald werk, en beginnen daar ook relatief vroeg mee. Dat is ook te zien aan andere cijfers van Eurostat: veel jongeren starten al met een bijbaan of stage tijdens hun studie. In Nederland is 47 procent van 15‑29‑jarigen namelijk tegelijk in opleiding én aan het werk. Op dat vlak is Nederland ook koploper in Europa.

Daarnaast heeft Nederland de hoogste werkzame beroepsbevolking in de EU: 83,5 procent van de 20-64-jarigen is aan het werk, ver boven het Europese gemiddelde van 75,8 procent. Tel daarbij op dat Nederland met 32 uur per week de kortste gemiddelde werkweek in Europa en veel parttimers heeft, (ruim 60 procent van de werkende vrouwen doet aan parttime werk), en dan zie je dat ons land een flexibele opzet heeft die mensen de ruimte om carrière en privé te combineren. Dat voorkomt een te snelle uitval.

Pensioen is goed geregeld

Nederlanders mogen dan langer doorwerken dan de rest van Europa, ze staan er na hun pensioen ook relatief goed voor. Volgens De Nederlandsche Bank komt een gemiddeld huishouden via AOW en aanvullend pensioen uit op zo’n 60 procent van het netto-inkomen van voor het pensioen.

Tel je daar spaargeld en ander vermogen bij op, dan loopt dat op tot zo’n 78 procent. Daarmee doet Nederland het aanzienlijk beter dan het Europese gemiddelde, waar gepensioneerden gemiddeld rond de 58 tot 61 procent van hun laatste loon overhouden.

AOW Nederlander vs. rest van Europa

Wie in Nederland alleen woont en recht heeft op AOW, krijgt vanaf juli 2025 netto en inclusief loonheffingskorting, 1527,63 euro per maand. Zonder die korting bedraagt de AOW 1238,96 euro. Metro legde eerder uit hoe dat precies zit.

Nederland is een van de weinige landen in Europa met een basispensioen (AOW), ongeacht hoeveel je gewerkt hebt. In veel andere EU-landen is het staatspensioen juist afhankelijk van je arbeidsverleden: wie weinig gewerkt heeft, krijgt daar ook weinig. Scandinavische landen komen met hun inkomensafhankelijke pensioenen nog het dichtst in de buurt, maar het Nederlandse systeem blijft opvallend royaal en universeel.

Werken tot je erbij neervalt?

Hoewel we langer werken, betekenen deze cijfers niet dat iedereen even gelukkig is met die ontwikkeling. Veel mensen willen wel eerder stoppen, maar kunnen het financieel niet bolwerken. Volgens onderzoek van Wijzer in Geldzaken geeft 57 procent van de werkenden aan dat ze eerder met pensioen zouden willen dan de AOW-leeftijd van 67 jaar, maar dat ze verwachten daar pas op dat moment financieel toe in staat zijn.

Tegelijk groeit de groep die fluitend doorwerkt na de pensioenleeftijd, zeker als ze gezond zijn en hun werk nog leuk vinden. In 2024 werkte 49,6 procent van alle 65-jarigen actief door: een verdubbeling sinds 2013, toen dat nog 14,9 procent was.

De vraag is of de gemiddelde loopbaan nog verder oploopt. Met personeelstekorten in bijna elke sector, stijgende pensioenleeftijden en toenemende druk op de AOW-pot, is de kans groot dat we ook de komende jaren gewoon blijven doorwerken.

