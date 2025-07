Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit was het gemiddelde salaris van Nederlanders in het eerste kwartaal van dit jaar

Weten hoeveel een ander verdient, kan nooit kwaad. Het kan je helpen bij een salarisonderhandeling, of het geeft je gewoon een goed inzicht van hoe de arbeidsmarkt in elkaar zit. Nu verschilt het salaris per beroepsgroep flink, maar er zijn algemene cijfers voor Nederland. Dit was het gemiddelde salaris van Nederlanders in het eerste kwartaal van 2025.

Van Spaendonck analyseert per kwartaal zo’n 1,2 miljoen loonstrookjes van mensen uit het MKB. Het is dus goed om te zeggen dat niet íedereen is meegenomen in dit overzicht, maar het geeft wel een goed beeld weer.

Gemiddeld salaris in eerste kwartaal 2025

Om maar meteen tot de kern der zaken te komen: in de eerste drie maanden van 2025 verdienden Nederlanders gemiddeld 3926,85 euro per maand. Dat is een bruto bedrag. Ten opzichte van het laatste kwartaal van 2024 is het gemiddelde salaris iets gestegen: toen verdienden ‘we’ gemiddeld 3839,79 euro bruto per maand.

In de analyse is ook gekeken naar wat het mediane salaris is: dat is het middelste bedrag als je alle bedragen op een rij zet. Dan kom je uit op 3458,06 euro bruto per maand, tegenover 3341,06 euro bruto in het laatste kwartaal van 2024.

Salarisverschillen tussen provincies

Niet iedereen in Nederland boert hetzelfde, er zijn verschillen op te merken. In Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland zijn de lonen het hoogst. Daar verdienen mensen respectievelijk 3639,28, 3611,11 en 3600 euro bruto per maand.

Zeeland, Groningen en Limburg bungelen onderaan de lijst. Mensen verdienen daar 3176,13, 3241,11 en 3272,58 euro bruto per maand. Hier gaat het om mediane getallen.

