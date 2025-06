Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wie dit vaak doet op de werkvloer, is over het algemeen gelukkiger

Een luchtig praatje bij het koffiezetapparaat lijkt misschien tijdverspilling, maar volgens wetenschappelijk onderzoek speelt smalltalk een grotere rol op de werkvloer dan vaak wordt gedacht. Het kan de werkdag draaglijker maken, collega’s dichter bij elkaar brengen en zelfs bijdragen aan betere samenwerking. Het zou zelfs je algehele geluk een boost geven/ Tegelijk is het niet zonder nadelen.

Smalltalk wordt door onderzoekers van de universiteit van Exeter en die van Arizona omschreven als informele, niet-taakgerichte gesprekken. Denk aan luchtige gesprekken over het weekend, het weer of de lunch. De onderzoekers volgden 151 werknemers elf dagen lang en ontdekten dat deze alledaagse gesprekjes fungeren als een soort sociaal ritueel: ze helpen mensen om contact te maken, sfeer te proeven en hun plek in de groep te vinden.

Positief voor sfeer en samenwerking

Metro schreef al eerder over het belang van kleine, sociale ontmoetingen. Ook op de werkvloer maakt het ons gelukkiger. De studie laat zien dat smalltalk leidt tot positieve emoties op het werk. Werknemers die vaker aan dit soort gesprekjes deelnamen, voelden zich meer verbonden met hun collega’s, ervoeren sociale steun en waren eerder geneigd om anderen te helpen. Zulke effecten zijn waardevol in teams: ze zorgen voor een prettige werksfeer en maken samenwerking soepeler en efficiënter. Het zal je niet verbazen dat vrouwen trouwens meer praten dan mannen.

Toch is er ook een keerzijde. Smalltalk kan ten koste gaan van de concentratie, zeker als het op ongepaste momenten gebeurt of te lang doorgaat. Werknemers kunnen uit hun werkritme raken of moeite hebben om daarna weer gefocust aan de slag te gaan. Vooral mensen die minder gevoelig zijn voor sociale signalen – zogeheten ‘low self-monitors’ – ervaren vaker dat smalltalk hen uit hun flow haalt.

Daarentegen lijken collega’s die juist goed aanvoelen wanneer een praatje gepast is, minder last te hebben van deze afleiding. Voor hen wegen de voordelen ruimschoots op tegen de mogelijke verstoring van hun werktempo.

De juiste balans

De onderzoekers concluderen dat smalltalk overwegend positief is, mits het op het juiste moment en in de juiste dosering plaatsvindt. Korte, natuurlijke gesprekjes – bijvoorbeeld aan het begin van de dag – kunnen een positieve toon zetten. Het gaat daarbij niet om de inhoud, maar om het sociale contact zelf: een gevoel van verbinding en menselijkheid in een verder taakgerichte omgeving.

Door de opkomst van hybride werken – dus afwisselend thuis en op kantoor – zijn veel van die spontane gespreksmomenten verdwenen. Toch vervangt een videovergadering het informele praatje bij het koffiezetapparaat niet. Volgens het onderzoek kan dat leiden tot een lager gevoel van verbondenheid en meer afstand in teams. Informele gesprekken blijken moeilijker te plannen in een digitale werkomgeving, maar zijn juist daar extra belangrijk voor het teamgevoel.

Smalltalk is geen tijdverspilling

Werkgevers en teams doen er goed aan om ruimte te maken voor informeel contact, zeker in hybride settings. Een luchtig begin van een meeting, een gezamenlijke pauze of zelfs een virtueel koffiemoment kan al helpen. Smalltalk is dus niet zomaar kletspraat: het is een waardevol smeermiddel voor sociale interactie en werkplezier.

