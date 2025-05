Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Thuiswerken weer steeds meer onder druk: ‘Doodzonde’

Niet meer in de file en kunnen werken in je eigen vertrouwde omgeving: thuiswerken werd sinds de coronapandemie steeds meer de norm. Maar die trend lijkt zich nu te keren, zo ziet vakbond CNV. Drie op de tien werknemers kunnen minder thuiswerken dan twee jaar geleden.

Ruim een op de drie werkgevers staat hier kritischer tegenover, meldt de vakbond na onderzoek onder 1200 werknemers.

Thuiswerken weer minder geaccepteerd

CNV-voorzitter Piet Fortuin vindt dit „doodzonde”, omdat zes op de tien werkenden zeggen thuis productiever te zijn en vier op de tien creatiever. „In een tijd waarin werkgevers zich zorgen maken om de productiviteit zou thuiswerken juist gestimuleerd moeten worden.” Ook zien de meeste ondervraagden thuiswerken als een belangrijke arbeidsvoorwaarde.

Verder zegt ruim driekwart dat het zelf kunnen bepalen van de werkplek zorgt voor minder werkstress. Een even groot aandeel geeft aan thuis te werken als ze ziek zijn. Zes op de tien werknemers melden zich minder vaak ziek als ze deze mogelijkheid hebben. „Thuiswerken is dus een uitstekende oplossing om het ziekteverzuim binnen de perken te houden. Mensen werken vaak op een lager pitje thuis door”, concludeert Fortuin.

Dagdieverij

Het grootste risico van thuiswerken is dat werknemers onder werktijd andere dingen gaan doen. We noemen dit ook wel dagdieverij, het juridische woord voor de tijd die je steelt van je baast. Het kan worden gezien als een sluipende gewoonte, waarbij werktijd verloren gaat, zonder dat er echt iets wordt gepresteerd.

En laten we eerlijk zijn: iedereen doet het weleens. Zo bracht Metro het verhaal van een werknemer, die regelmatig huishoudelijke werkzaamheden deed tijdens haar thuiswerkdag. Maar is dat nou echt een probleem, of hoort het gewoon bij de moderne werkcultuur? Daar wijdde Metro begin dit jaar ook al een artikel aan.

Af en toe een break juist gezond

Het probleem is namelijk niet dat mensen af en toe even een break nemen. Dat is zelfs gezond. Het wordt pas een issue als die kleine momentjes optellen tot serieuze tijdsverspilling. Stel dat je elke dag 30 minuten ‘kwijtraakt’ aan niet-werkgerelateerde dingen, dan gaat er op jaarbasis behoorlijk wat tijd verloren, oplopend tot tientallen uren per jaar.

Maar er zijn ook leidinggevenden met een andere mentaliteit: voor hen maakt het niet uit als werknemers af en toe andere dingen doen tijdens het thuiswerken, zij kijken puur naar de prestaties. Dit wordt ook wel ‘outputgericht werken’ genoemd, waarbij het niet gaat om de uren die je maakt, maar om de resultaten.

