Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Twee derde ondernemers ervaart personeelstekort, waar het meest?

Twee derde van de ondernemers heeft te maken met een tekort aan personeel. Vooral in het grootbedrijf en de bouwsector wordt relatief vaak een arbeidstekort ervaren. Ondernemers treffen maatregelen om hiermee om te gaan, zoals het verbeteren van arbeidsvoorwaarden of het verhogen van de productiviteit.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een enquête in samenwerking met de Kamer van Koophandel (KVK), de Europese Investeringsbank (EIB) en ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland.

Ruim zes op de tien ondernemers in het kleinbedrijf, waar 5 tot 50 mensen werken, geeft aan een personeelstekort te ervaren, aldus het statistiekbureau. Dat geldt voor twee derde van de ondernemers in het middenbedrijf (50 tot 250 medewerkers) en ruim zeven op de tien ondernemers in het grootbedrijf (250 of meer medewerkers).

Hoger salaris vs personeelstekort

Ondernemers in het grootbedrijf hebben dus relatief veel te maken met een personeelstekort en nemen dan ook vaker maatregelen dan mkb-ondernemers. De meesten kiezen voor het aantrekkelijker maken van arbeidsvoorwaarden, zoals een hoger salaris. Daarna volgt automatisering om het tekort aan arbeidskrachten op te vangen. Het kleinbedrijf kiest in verhouding juist vaak voor het beperken van productie tot wat met de beschikbare capaciteit mogelijk is. Dat geldt voor bijna een op de vijf ondernemers.

Het CBS meldt verder dat ondernemers in de bouwsector het vaakst een tekort aan medewerkers ervaren. Dat geldt voor acht op de tien van hen. Ook zij nemen daarom vaak maatregelen, met name het verbeteren van arbeidsvoorwaarden. Daarnaast geeft bijna een derde van de bouwondernemers aan de productie te beperken. Dat aandeel is in geen enkele bedrijfstak zo hoog, aldus het statistiekbureau.

Omdat personeel schaars is, kiezen ondernemers volgens het CBS vaker voor het verbeteren en verhogen van de productiviteit. Ruim driekwart geeft aan maatregelen te nemen, met name in de bouw, detailhandel en de industrie. Het gaat dan bijvoorbeeld om investeringen in technologie en automatisering.

ANP

Reacties