Meer zekerheid voor werknemers: kabinet pakt eindeloze tijdelijke contracten aan

Oproepkrachten, uitzendkrachten en tijdelijke werknemers krijgen binnenkort meer rechten. Het kabinet wil af van het ‘doorgeschoten’ flexwerk in Nederland. Nulurencontracten worden verboden en tijdelijke contracten mogen niet eindeloos worden gestapeld.

Het doel? Meer zekerheid en sneller uitzicht op een vast contract.

Veel werknemers in Nederland geen vast contract

„Nederland is kampioen flexwerk”, zegt minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) tegen Het Parool. Maar dat is volgens hem niet per se iets om op trots op te zijn. „43 procent van de werkenden heeft geen vast contract. Ze werken als oproepkracht, uitzendkracht, of via een tijdelijk of zzp-contract. Vaak gaat het om laagbetaald en onzeker werk, waardoor mensen kwetsbaar zijn. Ze kunnen nauwelijks sparen, geen huis kopen en geen gezin stichten.”

Een van de grootste veranderingen is het aanpakken van de zogeheten draaideurconstructie: werknemers die drie keer een tijdelijk contract krijgen, een half jaar moeten wachten en daarna weer terugkomen op een nieuw tijdelijk contract. Die wachttijd wordt nu flink verlengd: pas na vijf jaar mag een werkgever iemand opnieuw een tijdelijk contract geven. Zo hoopt het kabinet dat bedrijven sneller een vast contract aanbieden. „Nu zie je dat mensen soms tien jaar lang van het ene tijdelijke contract naar het andere schuiven. Dat moet echt anders.”

Nieuwe arbeidsvoorwaarden en een brandbreedtecontract

Voortaan krijgen uitzendkrachten arbeidsvoorwaarden die gelijkwaardig zijn aan die van vast personeel binnen hetzelfde bedrijf. Op dit moment verdienen zij namelijk gemiddeld 13 procent minder voor hetzelfde werk. Dat verschil is alleen nog maar groter bij arbeidsmigranten. „Voor sommige bedrijven is goedkope arbeid een verdienmodel geworden”, stelt Van Hijum. „Dat pakken we nu aan.”

Ook de nulurencontracten voor werknemers gaan verdwijnen. In plaats daarvan introduceert het kabinet een ‘bandbreedtecontract’. Het klinkt ingewikkelder dan het is, maar in principe betekent het een contract waarin wordt afgesproken hoeveel uur iemand minimaal én maximaal per week werkt. Word je opgeroepen voor extra uren buiten die afspraken? Dan mag je weigeren zonder dat het gevolgen heeft. Zo krijgen oproepkrachten meer inkomenszekerheid. Het kabinet maakt hierbij wel een uitzondering voor jongeren met bijbanen, omdat zij vaak bewust kiezen voor flexibele werkuren.

Met de nieuwe wetgeving wil het kabinet het aantal werknemers met een vaste baan verhogen. Volgens Van Hijum is dat nodig om bestaanszekerheid te herstellen. „Werk moet weer zekerheid geven. Dat is nu te vaak niet het geval.”

