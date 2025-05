Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bij deze banen kun je aan de slag met enkel je middelbareschooldiploma

Het schoolsysteem is niet voor iedereen gemaakt. Sommigen gedijen bij theoretisch leren, anderen zijn beter met hun handen. En dat is prima, ware het niet dat je voor veel banen een mbo- of hbo-diploma nodig hebt. Of nog hoger. Toch zijn er banen waar je zonder diploma terecht kunt.

Of je nou 40-plus bent en een baan zoekt waarbij je alleen een basisdiploma nodig hebt, of je na je eindexamens een baantje zoekt voor tijdens je tussenjaar, hier kun je makkelijk(er) terecht.

Banen zonder diploma (mbo, hbo of wo)

De Nationale Vacaturebank deed onderzoek naar zomerbanen en kwam erachter dat je voor zes op de tien banen al voldoende hebt aan een middelbareschooldiploma. Dat zijn banen die wat meer ‘gewoon’ zijn, zoals verkoopmedewerkers, schoonmakers en ziekenverzorgers, maar er zitten ook opvallende banen tussen.

„Met een zomerbaan doe je vaardigheden op die later in je loopbaan goed van pas komen. Natuurlijk kunnen jongeren ook het extra zakcentje goed gebruiken voor bijvoorbeeld een vakantie”, zegt Sharita Boon, directeur van Nationale Vacaturebank. „De ene ervaring valt meer op dan de andere. Zo leer je bijvoorbeeld met druk omgaan in een snelle, dynamische omgeving tussen de coureurs en racewagens op Circuit Zandvoort. En als adviseur chocolade bij Leonidas leer je als geen ander hoe je een product verkoopt als luxe beleving. Zulke ervaringen kun je later goed als voorbeeld noemen in sollicitatiegesprekken.”

Werken met alpaca’s, bier of al dansend

Om het werk een beetje leuk te houden, gaan de meeste mensen het liefst met ‘iets leuks’ aan de slag. Wat dacht je van werken met alpaca’s, bier of al dansend je geld verdienen? Bij Alpacafarm Vorstenbosch kun je met zestig alpaca’s werken aan je klantbeleving en communicatie. Een mooie manier om iets bijzonders aan je cv toe te voegen.

Als je muziekliefhebber én horecaliefhebber bent, kun je ook aan de slag bij legio muziekfestivals deze zomer. Denk bijvoorbeeld aan Soenda of Lowlands. In de festivalbranche leer je snel schakelen, samenwerken en flexibel blijven tijdens lange werkdagen. En als medewerker bij een brouwerij – waar ook extra krachten gezocht worden – krijg je inzicht in productieprocessen en verkoopstrategieën. Leuk als zomerbaantje, maar ook als je als volwassene een prikkelende baan zoekt. Soms mag je ook nog zelf brouwen!

Mocht je op zoek zijn naar avontuur en vooral veel prikkels, neem dan een kijken bij een speelpark of een escaperoom. Daar worden vaak mensen gezocht en hier is geen minuut saai. Met groene vingers kun je met alleen je middelbareschooldiploma prima terecht als tuinier bij bijvoorbeeld een kinderpretpark of een gemeenschapstuin.

Beter loon? Kies voor vaste uren

Mocht je op zoek zijn naar een zomerbaan, kies dan liever voor een contract met een vast aantal uren dan een contract van nul uren. Dat betaalt beter, tipt Sharita Boon van Nationale Vacaturebank. „Een vast aantal uren werken vraagt namelijk commitment. En een betrokken werknemer is waardevol voor elke organisatie. Zelfs als zo’n contract niet in de vacature wordt genoemd, kun je er altijd zelf om vragen.”

