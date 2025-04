Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Let op: op deze datum vervallen je vakantiedagen uit 2024

De meeste mensen hebben eerder een tekort aan vakantiedagen dan een overschot. Maar het zou zomaar kunnen dat je onverhoopt toch nog wat dagen over hebt van vorig jaar. Neem die op tijd op, want anders ben je ze kwijt.

Nederland behoort – helaas – tot de landen met zo’n beetje de minst wettelijke vakantiedagen van Europa. Volgens de wet heb je recht op minimaal vier keer het aantal uren dat je per week werkt. Werk jij fulltime en heb je een werkweek van 40 uur? Dan heb je op jaarbasis recht op 160 uur verlof. Omgerekend zijn dat vier werkweken die je vrij kunt nemen. Eerder schreef Metro al over het slim inplannen van je vakantiedagen. Je kunt je vrije dagen in 2025 als het ware ‘verdubbelen’.

Wettelijke vervaldatum

In Nederland geldt een wettelijke vervaldatum voor vakantiedagen. Je moet ze binnen zes maanden na het einde van het kalenderjaar opnemen. Dat houdt in dat je vakantiedagen over 2024 op 1 juli 2025 komen te vervallen. Omdat je in veel bedrijven vrije dagen ruim van tevoren moet aanvragen, is dit zo’n beetje de tijd om in actie te komen. Let op: je werkgever kán daar andere afspraken over hebben gemaakt in je contract of cao. In dat geval is er een ruimere vervaltermijn.

Neem je de dagen niet binnen de wettelijke termijn op, dan vervallen ze automatisch. Ze hoeven ook niet te worden uitbetaald. Ze vervallen niet als je ze niet op kon nemen. Als je werkgever het onmogelijk maakte om vrij te nemen bijvoorbeeld, of als je door ziekte niet in staat was om vakantie op te nemen. Wettelijke vakantiedagen waarop je ziek bent, gelden niet als verlofdagen. Deze dagen gelden als een ziektedag, ook wel verzuim genoemd.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Sommige werkgevers bieden zogenoemde bovenwettelijke vakantiedagen aan. Dat zijn extra vrije dagen die medewerkers kunnen krijgen, bovenop de wettelijk verplichte vakantiedagen. Die verjaren pas na vijf jaar na afloop van het jaar waarin je de vakantiedagen opbouwde.

Bovenwettelijke dagen mag je ook laten uitbetalen. Dit mag bij wettelijke vakantiedagen alleen aan het eind van het contract. Hoeveel bovenwettelijk verlof je eventueel hebt, is afgesproken in de cao of in je contract.

