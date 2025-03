Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mag je baas je vragen om zelf vervanging te regelen als je ziek bent?

Het kan de beste overkomen: je wordt ‘s ochtends wakker met koorts en voelt je te ziek om te werken. Je meldt je ziek bij je werkgever, maar die vraagt je om zelf voor vervanging te zorgen. Mag dat eigenlijk wel? Het antwoord is nee. Als je een arbeidsovereenkomst hebt, is het de verantwoordelijkheid van de werkgever om bij ziekte voor vervanging te zorgen.

„Ziek is ziek. Het behoort tot de werkgever om eventueel vervanging te regelen”, benadrukt arbeidsrechtadvocaat Irene van de Kerkhof bij Radar.

Wat mag je werkgever wel en niet vragen bij ziekte?

Als werknemer heb je veel rechten en hoef je lang niet alles te delen met je werkgever. Bij een ziekmelding mag je werkgever wel bepaalde informatie vragen, zoals het telefoonnummer waar je op te bereiken bent, je (verpleeg)adres, de vermoedelijke duur van het verzuim en of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval, geeft ArboNed aan.

Let wel op: het is niet toegestaan om te vragen naar de aard en oorzaak van je ziekte, aangezien deze informatie onder je privacy valt. Mocht dit toch gevraagd worden, hoef je hier dus geen antwoord op te geven.

Rechten en plichten tijdens ziekte

Als je je ziek meldt, heb je als werknemer recht op loondoorbetaling. Bij kortdurende ziekte, zoals een griep of een verkoudheid, blijft je loon meestal volledig doorbetaald, afhankelijk van je contract of cao. Sommige werkgevers hanteren echter een wachtdag, wat betekent dat je de eerste ziektedag geen loon krijgt. Bij langdurige ziekte moet je werkgever minimaal 70 procent van je loon doorbetalen, met een maximum van twee jaar.

Hoewel je bij kortdurende ziekte meestal niet direct te maken krijgt met een re-integratietraject, mag je werkgever wel contact met je opnemen om te vragen hoe het gaat en wanneer je verwacht terug te keren. Je bent verplicht om bereikbaar te blijven en, indien nodig, mee te werken aan afspraken zoals een controle door de bedrijfsarts. Ook kan je werkgever je vragen om aangepast werk te doen als je daartoe in staat bent, bijvoorbeeld thuiswerk bij lichte klachten.

Andere belangrijke werknemersrechten

Naast de rechten en plichten rondom ziekte zijn er nog tal van andere arbeidsrechten waar je als werknemer aanspraak op kunt maken. Deze rechten zijn vastgelegd in de wet en zijn bedoeld om werknemers te beschermen tegen oneerlijke behandeling en onveilige werkomstandigheden. Dit zijn de belangrijkste rechten waar je als werknemer op kunt rekenen:

Veilige en gezonde werkomgeving

Je hebt recht op een veilige en gezonde werkplek. De werkgever is verantwoordelijk voor het zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers en moet voldoen aan de verplichtingen uit de Arbeidsomstandighedenwet. ​

Minimumloon en vakantietoeslag

Je hebt recht op ten minste het minimumloon en een vakantietoeslag van 8 procent van je bruto jaarsalaris. ​Benieuwd naar het minimumloon op basis van jouw leeftijd? Dat kun je hier vinden.

Vakantiedagen

Je hebt recht op minimaal vier keer het aantal uren dat je per week werkt aan vakantiedagen per jaar. Werk je bijvoorbeeld 40 uur per week, dan heb je recht op 160 uur (20 dagen) vakantie per jaar. ​

Arbeidstijden

Er zijn wettelijke regels over werktijden en rusttijden. Zo mag je bijvoorbeeld niet meer dan 12 uur per dienst en niet meer dan 60 uur per week werken. Over een periode van 16 weken mag je gemiddeld niet meer dan 48 uur per week werken. ​

Gelijke behandeling

Discriminatie op grond van geslacht, ras, geloof, leeftijd, handicap of seksuele geaardheid is verboden. Iedereen heeft recht op gelijke behandeling op het werk. Werkgevers mogen geen onderscheid maken bij aanname, promotie, salaris of arbeidsvoorwaarden. Dit geldt ook voor tijdelijke contracten, ziekte, zwangerschapsverlof en ontslagprocedures.

Gebeurt dit niet? Dan kun je een klacht indienen bij je werkgever, de ondernemingsraad of een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf.

Vorige Volgende

Reacties