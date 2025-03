Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ruim 400.000 vacatures open: deze sectoren schreeuwen om personeel

De arbeidsmarkt in Nederland blijft krap. In het laatste kwartaal van 2024 stonden er 404.000 vacatures open en voor elke 100 werklozen waren er 108 openstaande vacatures, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De verwachting is dat deze situatie voorlopig niet zal veranderen.

De werkloosheid in Nederland is historisch laag, maar de krapte op de arbeidsmarkt is een groot probleem. Vooral de zorg, techniek en handel kampen met een groot personeelstekort. In welke sectoren liggen de meeste kansen voor werkzoekenden?

Veel vacatures in de zorgsector

De zorgsector heeft al jaren te maken met een groeiend tekort aan personeel. Momenteel staan er zo’n 65.000 vacatures open, waarvan een derde niet eens om directe zorgfuncties gaat. Administratief personeel, IT’ers en schoonmakers worden ook hard gezocht.

De vergrijzing speelt hierin een grote rol: de zorgvraag neemt toe, terwijl er steeds minder nieuwe instromers zijn. Dit is niet zonder gevolgen. Als deze trend zich voortzet, zou het tekort in de zorgsector in 2034 kunnen oplopen tot bijna 300.000 mensen.

Eerder schreef Metro al over de problemen en tekorten in de zorg en hoe meer geld in de zorgsector deze problemen niet (geheel) zal oplossen.

Overal worden technici gezocht

Ook de technische sector is dringend op zoek naar nieuwe medewerkers. Hier staan tussen de 70.000 en 80.000 vacatures open. Vooral machinemonteurs, werkvoorbereiders en werktuigbouwkundigen zijn gewild. Net als in de zorgsector speelt een vergrijzend personeelsbestand hier een rol. Tegelijkertijd kiezen steeds minder jongeren voor een technische opleiding, wat de krapte verder vergroot.

Het aantal loodgieters is dan wel weer met maar liefst 60 procent gegroeid in tien jaar tijd, hoewel het UWV concludeert dat er nog altijd veel meer vacatures voor loodgieters openstaan dan dat er geschikt personeel te vinden is.

Handel en zakelijke dienstverlening

Naast de zorg en techniek heeft ook de handelssector veel openstaande vacatures. De sector is goed voor een groot deel van de Nederlandse arbeidsmarkt en blijft groeien. Van logistiek personeel tot winkelmedewerkers en commercieel adviseurs: bedrijven zitten te springen om werknemers. De zakelijke dienstverlening, waaronder IT, consultancy en administratie, heeft ook moeite om personeel te vinden.

Mismatch op de arbeidsmarkt

Een van de oorzaken van de personeelstekorten is een mismatch tussen opleiding en werkgelegenheid. Technische beroepen en zorgfuncties zijn essentieel, maar trekken minder studenten dan nodig is. Daarnaast zijn er verschuivingen op de arbeidsmarkt, zoals de toename van zzp’ers en de strengere handhaving van de Wet DBA, die invloed hebben op de beschikbaarheid van personeel.

Voor wie een baan zoekt, zijn er natuurlijk wel genoeg mogelijkheden. Omscholing naar de zorg of techniek kan een slimme zet zijn, gezien de lange termijnkansen in deze sectoren. Eén ding is duidelijk: werkgevers doen er alles aan om nieuw talent binnen te halen.

