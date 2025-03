Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Steeds meer werklozen, maar genoeg werk: hoe kan dit?

Het aantal werklozen in Nederland loopt op, terwijl werkgevers nog steeds staan te springen om personeel. In februari 2025 zaten 392.000 mensen zonder werk. Dat zijn er 7000 meer dan in januari.

Toch hoor je overal dat er banen genoeg zijn. Eerder meldde Metro al dat er ruim 400.000 vacatures openstaan in Nederland. Hoe zit dit eigenlijk?

Banen zat, maar toch geen werk?

Het klinkt tegenstrijdig: steeds meer mensen zijn werkloos, terwijl bedrijven juist moeite hebben om vacatures te vervullen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nam het werkloosheidspercentage in februari flink toe. Vooral mensen tussen de 25 en 45 jaar zaten vaker zonder werk. Opvallend, want dat is juist een leeftijdsgroep waar veel werkgevers naar op zoek zijn.

Wie zijn die werklozen?

De stijging komt vooral doordat mensen die eerder niet actief op zoek waren naar werk, bijvoorbeeld studenten, mensen die ziek waren of mantelzorgers, nu wel de arbeidsmarkt op gaan. Maar dat betekent niet dat ze meteen een baan vinden. En dus tellen ze ineens mee als werkloos.

Daarnaast verloren ook 126.000 mensen hun baan. Gelukkig vonden bijna net zoveel mensen, zo’n 115.000, juist wél weer werk. Maar er kwamen toch meer werklozen bij dan dat er werklozen afvielen.

Jongeren blijven kwetsbaar

Hoewel de groep van 25- tot 45-jarigen sneller werkloos raakte, blijven jongeren (15 tot 25 jaar) de groep met de hoogste werkloosheid: 8,8 procent. Dat is iets lager dan in januari, maar nog altijd fors. Ter vergelijking: onder 45-plussers is dat 2,3 procent. Jongeren hebben vaker tijdelijke contracten en werken in sectoren zoals de horeca of detailhandel, waar veel wisselingen zijn.

Bij het UWV steeg het aantal lopende WW-uitkeringen licht, naar 190.000. Dat is nog altijd laag vergeleken met eerdere jaren. In sectoren zoals de detailhandel en overheid kwamen er iets meer uitkeringen bij. In het onderwijs en de landbouw daalde het aantal juist iets.

Waarom lukt het niet om vacatures te vullen?

Toch zitten er meerdere haken en ogen aan het invullen van vacatures. Het gaat niet alleen om of er werk is, maar ook of iemand geschikt is voor dat werk. Vaak zoeken bedrijven mensen met specifieke ervaring of diploma’s. Of zijn de werktijden lastig te combineren met een gezin.

Een andere factor is de locatie: het werk is er soms wel, maar niet in de buurt. En niet iedereen kan of wil ver reizen. Bovendien hebben sommige sectoren, zoals techniek en zorg, al jaren een personeelstekort dat door de huidige situatie niet beter wordt.

Veel werk te vinden voor werklozen

Ben je op zoek naar werk, dan is dit eigenlijk best een goed moment. Er zijn veel vacatures, maar het vraagt soms wel flexibiliteit: een opleiding volgen, een andere branche overwegen of tijdelijk iets doen wat niet je droombaan is.

Tegelijkertijd zie je dat meer mensen zich weer melden op de arbeidsmarkt. Dat levert tijdelijk wat frictie op: meer vraag naar werk dan direct aanbod van banen die matchen. Maar wie bereid is zich aan te passen, heeft zeker kansen.

