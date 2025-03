Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Neurodivergente mensen krijgen te weinig kansen op de werkvloer, terwijl ze juist een aanwinst kunnen zijn

Op de werkvloer wordt de kracht van neurodivergente mensen, zoals mensen met autisme of ADHD, nog vaak over het hoofd gezien. Saskia Meeuwessen, directeur van ITvitae, ziet dagelijks hoe groot de impact is als deze groep de ruimte krijgt om hun talenten te benutten. „We veranderen echt levens, maar er is nog een lange weg te gaan.”

Onlangs bracht Metro al het nieuws dat werkgevers liever geen chronisch zieken aannemen als werknemer.

Vooroordelen en gemiste kansen

Hoewel neurodivergentie steeds vaker bespreekbaar lijkt te worden, ziet Meeuwessen dat het stigma rondom neurodivergentie nog steeds leeft. „Werkgevers denken soms dat een kantoor helemaal prikkelvrij moet zijn of dat neurodivergente mensen niet in teams kunnen werken. Maar het spectrum is breed en ieder brein is anders, ook de breinen van je neurotypische medewerkers die niet te maken hebben met autisme of ADHD.”

Dit stigma blijkt ook uit de cijfers: van de mensen met autisme met een gemiddeld of bovengemiddeld IQ zit 54 procent thuis, terwijl ze juist veel waarde kunnen toevoegen aan een bedrijf. „Sommige neurodivergente breinen willen juist continu worden uitgedaagd, denken analytisch of zijn hypergefocust. Mensen met ADHD zijn vaak creatief en breed geïnteresseerd. Het is ontzettend zonde om dat talent onbenut te laten”, vindt Meeuwessen.

Ruimte voor verschillende breinen

Bij ITvitae worden neurodivergente mensen opgeleid tot IT-specialist en geholpen aan een duurzame baan in de ICT. In kleine groepen zitten deelnemers bij elkaar, waardoor ze niet langer ‘anders’ zijn, maar juist herkenning vinden bij elkaar. Dat zorgt voor een veilige leeromgeving waarin ze zichzelf kunnen zijn en hun talenten kunnen benutten. Dit is een mooi startpunt voor het verwelkomen van neurodivergente mensen in bedrijven. „Erken en herken de verschillen bij elkaar en laat mensen doen waar ze goed in zijn”, benadrukt Meeuwessen.

Toch blijft neurodivergentie een ondergeschoven thema in het bedrijfsleven. Uit onderzoek blijkt dat 72 procent van de HR-professionals neurodiversiteit niet in hun beleid heeft opgenomen. En dat terwijl studies aantonen dat neurodivergente professionals de productiviteit van teams tot wel 30 procent kunnen verhogen en innovatiever zijn.

Hoe maak je neurodiversiteit werkbaar?

Veel bedrijven werven nog op een manier die is afgestemd op neurotypische kandidaten. Meeuwessen pleit voor een andere aanpak. „Waarom zou je vragen voor een sollicitatiegesprek niet vooraf sturen? Dan kan iemand zich voorbereiden en voorkom je onnodige spanning.” Ook een andere werkomgeving kan helpen: „Denk aan noise-cancelling koptelefoons, flexibele werktijden of prikkelvrije werkplekken. Kleine aanpassingen kunnen een wereld van verschil maken.”

Daarnaast is het belangrijk om neurodiversiteit bespreekbaar te maken op de werkvloer. „Door open te staan voor verschillende manieren van denken, kun je als team veel meer bereiken. Als je alleen maar mensen met hetzelfde brein in een team zet, krijg je steeds dezelfde ideeën. Juist door verschillende perspectieven samen te brengen, word je sterker.”

Neurodiversiteit als economische kans

Investeren in neurodivergent talent is niet alleen een sociale keuze, maar ook een slimme economische zet. Uit onderzoek blijkt dat diverse teams beter presteren en productiever zijn. „Mensen met autisme zijn vaak enorm detailgericht en laten niet los tot iets echt opgelost is. In de cyberwereld, waar wij bijvoorbeeld ethische hackers opleiden, is dat een enorme kracht.”

Meeuwessen heeft een duidelijke boodschap voor werkgevers: „Wees nieuwsgierig, ga in gesprek en geef mensen de ruimte. Door neurodivergente mensen een eerlijke kans te geven, profiteert niet alleen de werknemer, maar ook het bedrijf zelf.”

