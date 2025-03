Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederlanders onderhandelen nauwelijks op secundaire arbeidsvoorwaarden

Bijna driekwart van de Nederlanders onderhandelt niet over hun secundaire arbeidsvoorwaarden. Wat houden deze arbeidsvoorwaarden eigenlijk precies in?

Dat wijst onderzoek onder 1000 Nederlanders uit, dat in opdracht van Alleo werd uitgevoerd door Panel Inzicht.

Meer dan de helft wil budget zelf bepalen

Overigens was onderhandelen voor een meerderheid (64 procent) ook niet mogelijk geweest. De wil is er wel. Meer dan de helft (52 procent) zegt zelf te willen bepalen hoe hun budget voor secundaire arbeidsvoorwaarden wordt besteed. Een derde (33 procent) van de ondervraagden geeft zelfs aan een hoger salaris in te willen ruilen voor betere secundaire arbeidsvoorwaarden. Wel zegt maar twee derde (68 procent) te weten wat de waarde is van deze arbeidsvoorwaarden.

Het zijn met name de jongere generaties die het gesprek over secundaire arbeidsvoorwaarden aangaan aan de onderhandelingstafel. Zo geldt voor de jongste generatie volwassen werknemers (18-24 jaar) dat 41 procent onderhandelt over hun secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor de leeftijdsgroep 25-44 jaar ligt dat percentage op 34 procent. Een sterk contrast met werknemers die ouder zijn dan 45: daar heeft gemiddeld slechts 17 procent onderhandeld over hun secundaire arbeidsvoorwaarden.

⛑️ Krapte op de arbeidsmarkt Sinds 2022 is er krapte op de arbeidsmarkt. Een van oorzaken van die krapte is de vergrijzing van de Nederlandse bevolking. In het laatste kwartaal van 2024 stonden er 404.000 vacatures open en voor elke 100 werklozen waren er 108 openstaande vacatures, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral de zorg, techniek en handel kampen met een groot personeelstekort. De krappe arbeidsmarkt belemmert de groei en productiviteit in Nederland. Wel is het een van de redenen dat de Nederlandse lonen veruit het hardst stegen van alle landen in Europa.

Florian Gendrault, CEO van Alleo, pleit voor individuele secundaire arbeidsvoorwaarden. Volgens hem is het hoog tijd dat bedrijven in Nederland zich hiervoor gaan openstellen. „Het is naïef om te denken vanuit een ‘one-size-fits-all’ principe”, vindt Florian Gendrault, CEO van Alleo. „Iedereen heeft eigen voorkeuren en wensen, vaak passend bij de omstandigheden en levensfase waarin iemand zich bevindt.”

Wat zijn secundaire arbeidsvoorwaarden precies?

Maar wat zijn secundaire arbeidsvoorwaarden nu precies? Dat zijn eigenlijk alle voordelen buiten de verplichte arbeidsvoorwaarden (salaris en vakantiegeld) om. Denk aan thuiswerken, flexibele werktijden, bonussen, een reiskostenvergoeding, een pensioenregeling of een auto of telefoon van de zaak.

Ze zijn bijna net zo belangrijk als primaire arbeidsvoorwaarden, betuigt CNV. „Die reiskosten kunnen behoorlijk oplopen en een opleiding volgen kan flink veel geld kosten”, stelt de vakbond. Juíst als het salaris tegenvalt, is het belangrijk om naar secundaire arbeidsvoorwaarden te kijken.

Tertaire arbeidsvoorwaarden bestaan overigens ook. Dat zijn voorzieningen die niet (direct) in geld zijn uit te drukken. Gezellige borrels, een meditatieruimte of goede koffie. Quartaire arbeidsvoorwaarden draaien vooral rondom persoonlijke ontwikkeling.

