Dit is het modale salaris van Jan en Jantien Modaal in het mkb

Weten wat een ander verdient is altijd fijn. Zeker als het om iemand in dezelfde functie gaat, dan kun je beter onderhandelen. Goed, zo detailgericht kunnen we niet voor je kijken, maar we kunnen je wel vertellen wat het modale salaris van mannen en vrouwen is. Daarbij hoort natuurlijk ook hoe groot de kloof tussen die twee geslachten is.

Onlangs vertelde Metro je al wat het gemiddelde uurtarief van freelancers per sector is.

Wat is een modaal salaris?

Als we het hebben over het modale salaris, gaat het om het inkomen dat het vaakst voorkomt in Nederland. Meestal spreken we over Jan Modaal, maar nu wordt Jantien er dus ook bij betrokken. MKB Servicedesk en Van Spaendonck Groep hebben, in aanloop naar Internationale Vrouwendag, 1,2 miljoen recente, geanonimiseerde loonstroken in het mkb geanalyseerd.

Het modaal salaris van mannen is in januari 2025 3736,52 euro bruto per maand. Bij vrouwen ligt dit op 3433,48 euro bruto per maand. Een verschil van 8,1 procent. Dat is best flink, maar het is gedaald. Begin 2024 ging het nog om een verschil van 11 procent. In het onderzoek valt op dat de beloningsverschillen vooral bij 50-plussers en in sommige sectoren groot zijn.

Modaal salaris voor heel Nederland Niet iedereen werkt in het mkb, dus deze cijfers zijn misschien niet van toepassing op jou. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft voor 2025 berekend dat het modale salaris voor heel Nederland op 46.500 euro bruto per jaar is.

Oorzaak van loonkloof

De kloof tussen mannen en vrouwen komt deels omdat vrouwen vaker functies hebben die minder betalen. Het gaat dus niet altijd om een kloof tussen twee geslachten die precies hetzelfde werk hebben. Het gemiddelde salaris bij de top 10 beroepen waar overwegend mannen werken (bijvoorbeeld monteur en projectleider) ligt 17,8 procent hoger dan bij de top 10 beroepen waar meer vrouwen werken. Dat zijn bijvoorbeeld functies als dokters- en tandartsassistent.

Wel maakten de salarissen voor ‘vrouwenberoepen’ het afgelopen jaar een sterkere stijging door dan mannenberoepen. Het ging om 7,1 procent, tegenover 6 procent in ‘mannenberoepen’.

Toch zit er ook een verschil in het loon bij gelijk werk. Vaak wordt de verklaring daarvoor gezocht in het verschil in uren, en dat klopt deels. Vrouwen werken over het algemeen vaker parttime dan mannen. Toch blijkt uit het onderzoek dat mannen voor een 40-urige werkweek gemiddeld 12,4 procent meer salaris ontvangen dan vrouwen. In dat percentage is nog geen rekening gehouden met bijvoorbeeld functie, leeftijd en ervaring. Houden we daar wel rekening mee, is de gecorrigeerde loonkloof 1,8 procent.

Meer weten over salaris?

