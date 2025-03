Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Er komen meer loodgieters bij, dit salaris verdienen zij

Er is een schreeuwend tekort aan vakmensen, die nog echt met hun handen werken. Het vak van loodgieter is dan ook weer ontzettend populair. Het aantal mensen dat zich bij de KvK heeft ingeschreven als loodgieter, is flink toegenomen. Wat doet een loodgieter eigenlijk? Hoe ziet een omscholingstraject eruit, mocht je daar interesse in hebben, en wat verdien je?

Het aantal loodgieters zit in de lift. Sinds 2022 heeft de Kamer van Koophandel 1625 nieuwe loodgieters geregistreerd. Van deze nieuwe loodgieters is 95 procent zzp’er. Voor 2022 was er juist sprake van een tekort, van zo’n 2500 loodgieters, met lange wachttijden voor de reparatie van een kraan. Metro schreef al eerder over de tekorten aan loodgieters, een probleem dat al jaren speelt.

Loodgieter, het klinkt misschien wat ouderwets, maar de loodgieter van vandaag is een gespecialiseerd en allround vakman. Hij of zij richt zich onder andere op het onderhouden, aanleggen en repareren van sanitaire voorzieningen, waterleidingen, rioleringen en verwarmingsinstallaties. Er komt dus veel meer bij kijken dan het verhelpen van lekkages en verstoppingen, wat veel mensen denken.

Als loodgieter hoef je je niet te vervelen, het takenpakket is heel divers. Werkzaamheden bestaan onder meer het installeren van cv-ketels, het monteren van sanitaire voorzieningen, de onderhoud van kranen, het vervangen of repareren van goten en gasleidingen aanleggen en fitten.

Hoe kun je je laten omscholen tot loodgieter?

Een loodgieter-in-spe hoeft de schoolbanken vrijwel niet in, de opleiding is vooral praktisch ingericht. Bij een bbl-opleiding leer je al doende het vak, terwijl je een baan hebt bij een bedrijf. Tijdens de opleiding word je begeleid door een ervaren loodgieter, waarbij je steeds meer verantwoordelijkheden en zelfstandigheid krijgt.

Er zijn ook extern verschillende opleidingstrajecten die je kunt volgen om loodgieter te worden. Je kunt bijvoorbeeld de bij diverse ROC’s de mbo-opleiding servicetechnicus Installatietechniek volgen, Elektro & installatietechniek of Monteur werkbouwkundige installaties. Ook op de universiteit zijn technische opleidingen trouwens in de lift, al bereiden die natuurlijk wel voor op andere beroepen dan loodgieter.

Snelcursus voor loodgieter

Voor mensen die liever meteen aan de slag willen gaan, zijn er ook snelcursussen voor loodgieters. Binnen een paar dagen of weken word je klaargestoomd voor je eerste klussen als loodgieter. Je leert dan wel minder dan tijdens een tweejarig opleidingstraject, maar inmiddels is de nood zo groot, dat werkgevers een certificaat al voldoende vinden.

Hoeveel verdient een loodgieter?

Een belangrijke reden om voor het vak loodgieter te kiezen, is het salaris. Dat is in 2025 3171 euro bruto per maand, als je in loondienst werkt, volgens vakblad Intermediair.

Wat kost een loodgieter per uur?

Werk je als zelfstandige, dan kun je zelf je tarieven bepalen, van 40 tot 70 euro per uur, oplopend tot 90 tot 130 euro bij spoedklussen zoals lekkages of verstoppingen. In het weekend ligt het tarief tussen de 100 en 125 euro per uur.

Is het voor iedereen geschikt?

Korte opleidingstrajecten, een goed salaris en een prima uurtarief, dat klinkt heel goed. Toch is het vak zeker niet voor iedereen geschikt: als loodgieter is je werk fysiek behoorlijk zwaar. Je ligt op je rug om installaties te bekijken en werkt vaak op je knieën in kleine ruimtes en oncomfortabele omstandigheden. Het werk kan ook stressvol zijn, je moet vaak meteen een probleem oplossen.

Hoe ziet de arbeidsmarkt voor loodgieters eruit?

Heel rooskleurig, is het antwoord. Veel bedrijven staan te springen om loodgieters en je kunt ook als zelfstandige aan de slag. Je hoeft dus niet heel bang te zijn dat je zonder werk komt te zitten. De vraag naar loodgieters is groot, en de verwachting is dat dat de komende jaren ook wel zo blijft. Dit maakt loodgieter tot een aantrekkelijk beroep, voor mensen die op zoek zijn naar een vak waarbij ze de handen uit de mouwen kunnen steken en ook nog eens een flink belegde boterham kunnen verdienen.

