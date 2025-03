Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit is het gemiddelde uurtarief van freelancers (en in deze sector verdien je ‘t meest)

Wat verdien je als freelancer? Het antwoord op die vraag is een lastige, omdat het aan veel factoren ligt. Niet in de laatste plaats aan de sector waarbinnen je werkzaam bent. De verschillen tussen sectoren kunnen nogal oplopen, blijkt uit onderzoek van zzp-bank Knab. We vertellen je wat het gemiddelde is en in welke sector de uurtarieven het hoogst oplopen.

Knab deed onderzoek onder 20.000 zelfstandig ondernemers en kwam erachter dat het gemiddelde zzp-tarief begin 2025 is gestegen naar 81 euro per uur. Dat is een gemiddelde, dus kan een vertekend beeld geven. In de afgelopen twaalf maanden verhoogden zes op de tien zelfstandigen hun tarief, gemiddeld met 10 procent.

Als we naar de winst van zelfstandigen kijken, over het gemiddelde genomen, zien we dat zij meer verdienen dan mensen in loondienst met een modaal salaris. De gemiddelde winst kwam voor 2024 namelijk neer op 60.501 euro. De mediane (doorsnee) winst was 45.000 euro. In 2024 verdiende Jan Modaal in loondienst 44.000 euro bruto.

Freelance uurtarief per sector

Zoals gezegd is het gemiddelde van 81 euro per uur niet voor elke sector representatief. In onderstaande tabel zie je een aantal sectoren en het gemiddelde uurtarief voor die specifieke sector:

Sector Uurtarief Juridisch 138 euro Overheid 104 euro Zorg (Master-opleiding) 103 euro ICT 99 euro Energie & Duurzaamheid 97 euro Zakelijke dienstverlening 95 euro Techniek & Engineering 84 euro Onderwijs 82 euro Landbouw & Voedselproductie 82 euro Detail- & Groothandel 80 euro Media & Communicatie 75 euro Persoonlijke dienstverlening 69 euro Zorg (geen Master-opleiding) 67 euro Vervoer 64 euro Kunst & Cultuur 60 euro Bouw 60 euro Sport & Recreatie 54 euro Horeca 48 euro Bron: Knab

Kloof tussen mannen en vrouwen

Net als bij mensen in loondienst, is er een kloof te zien tussen wat vrouwelijke en mannelijke zzp’ers verdienen. Mannen hanteren namelijk 9 procent hogere uurtarieven dan vrouwen, gecorrigeerd naar ervaring en opleiding. 19 procent van de zzp’ers denkt dat geslacht een rol speelt in de tarieven die opdrachtgevers accepteren.

Volgens vrouwen komt het verschil in tarief door onderhandelingsvaardigheden, mannen schrijven het verschil toe aan beroepskeuze.

