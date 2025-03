Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Steeds meer arbeidsongevallen: waar gaat het mis?

Meer dan 3200 mensen raakten vorig jaar betrokken bij een arbeidsongeval, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Voor 52 van hen liep het fataal af en dat zijn cijfers waar je even stil van wordt.

Uit het nieuwste jaarverslag blijkt dat het vaak misgaat op plekken waar werkenden nauwelijks verbonden zijn aan hun werkgever. Flexcontracten, uitzendwerk en een hoge werkdruk vormen een gevaarlijke mix. Zeker in sectoren waar de risico’s toch al groot zijn.

De vraag is dus niet alleen waar het misgaat, maar ook waarom. En wat je eraan kunt doen, voordat het te laat is.

Uitzendkrachten

Uitzendkrachten, vaak arbeidsmigranten, zijn oververtegenwoordigd in de ongevallenstatistieken. Volgens de Arbeidsinspectie doen zij meestal tijdelijk, laagbetaald en ongeschoold werk. En dan ook nog eens in sectoren waar het risico op ongelukken al groot is. Denk aan fabrieken, magazijnen en depots.

Tel daarbij op dat deze groep vaak beperkt wordt in hun vermogen om risico’s te melden of instructies te begrijpen, bijvoorbeeld door taalbarrières of afhankelijke posities, en het risico op ongelukken neemt fors toe.

Zwakke arbeidsrelaties

Inspecteur-generaal Rits de Boer zegt hierover: „Een lage contante waarde van een arbeidsrelatie vergoot de kans op arbeidsongevallen. Het bezien van arbeidsrelaties door de lens van de contante waarde kan helpen om voorstellen te ontwikkelen voor verbeteringen en een sterkere veiligheidscultuur.”

Hij wijst op een belangrijk verband: hoe zwakker de arbeidsrelatie, hoe groter de kans op ongevallen. Werkgevers met vaste krachten investeren meer in veiligheid. Bij tijdelijke contracten ligt de contante waarde, oftewel de waarde van een werkrelatie, lager en daarbij dus ook de bereidheid om te investeren in een veilige werkplek.

Onveilige depots

In het rapport wordt ook ingezoomd op de pakketsector. Inspecties bij 35 depots van de grootste bezorgbedrijven lieten een zorgwekkend beeld zien: extreme fysieke belasting, nauwelijks gebruik van hulpmiddelen, en vrijwel alle werkzaamheden worden handmatig uitgevoerd. Werknemers tillen bijvoorbeeld honderden pakketten per uur in onlogische houdingen. Zelfs in nieuwe depots worden dezelfde zware werkwijzen toegepast.

Nieuwe aanpak bij ongelukken

Sinds 2023 voert de Arbeidsinspectie een nieuwe methode in bij ongevalsonderzoek: bedrijven moeten zelf analyseren wat er fout ging en met een verbeterplan komen. Uit onderzoek blijkt dat deze aanpak effect heeft. Bij 84 procent van de vervolginspecties zijn de verbetermaatregelen daadwerkelijk doorgevoerd.

Toch wordt naar schatting 50 tot 70 procent van alle ernstige ongevallen niet gemeld. En dat is een gemiste kans om te leren en te verbeteren. Dit is trouwens geen nieuwe ontwikkeling. In 2023 was dit ook al het geval.

Vision Zero

De ambitie is helder: nul doden door onveilig of ongezond werk. Vision Zero, zoals die droom wordt genoemd, staat al jaren op de agenda van overheden en arbeidsorganisaties. Maar de praktijk laat iets anders zien. Het aantal arbeidsongevallen gaat nauwelijks omlaag, en op sommige plekken juist weer omhoog.

Volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie komt dat doordat veel veiligheidsvoorstellen zich richten op technische oplossingen of gedragsverandering, maar voorbijgaan aan de kern van het probleem: hoe we werk organiseren. Zolang arbeidsrelaties vluchtig blijven en werkgevers weinig binding voelen met hun personeel, blijft investeren in veiligheid een lastige opgave.

