Wat kost thuiswerken en wat levert het op?

Thuiswerken is inmiddels voor veel mensen de norm geworden. Het biedt flexibiliteit, bespaart reistijd en zorgt voor een betere werk-privébalans. Veel bedrijven hebben sinds de coronapandemie een thuiswerkbeleid ingevoerd, inclusief een thuiswerkvergoeding.

Maar wat kost thuiswerken nu eigenlijk, wat betekent het voor de medewerker en wat levert het de werkgever op? We leggen het je uit, wetende dat Nederlanders ‘Europees kampioen thuiswerken‘ zijn.

Kosten van thuiswerken

Bij thuiswerken – in deze functies doen we dat het vaakst – maak je kosten die je op kantoor niet zou hebben. Denk aan de volgende uitgaven:

1. Energiekosten

Wanneer je de hele dag thuiswerkt, verbruik je meer stroom en gas. De verwarming staat vaker aan, de verlichting brandt langer en het continu opladen van apparaten kan leiden tot hogere energiekosten.

2. Internet en telefonie

Om productief thuis te werken, is een stabiele internetverbinding essentieel. Soms is het nodig om je bestaande abonnement op te hogen voor een betere en snellere verbinding, of heb je een wifi-versterker of extra router nodig. Daarnaast is een goed telefonie-abonnement belangrijk om bereikbaar te blijven voor je werkgever en collega’s. Dit zijn extra kosten bij thuiswerken die je mogelijk niet zou hebben als je op kantoor werkt.

3. Kantoorbenodigdheden

Een goede werkplek is belangrijk om productief te kunnen werken. Een ergonomische bureaustoel en een goed bureau dragen bij aan een gezonde werkhouding. Daarnaast zijn een computer, laptop en toetsenbord onmisbaar en vragen om een investering.

4. Onderhoud en afschrijving

Naast de aanschaf van apparatuur zoals een telefoon, computer en printer, moet je ook rekening houden met onderhoud en afschrijving. Bij dagelijks en intensief gebruik slijten deze apparaten sneller en moeten ze mogelijk worden vervangen.

5. Koffie en lunch

Op kantoor zijn koffie en thee vaak gratis, maar bij thuiswerken moet je dit zelf aanschaffen. Ook lunch en tussendoortjes dien je zelf te betalen, wat op maandbasis flink kan oplopen.

💸 Thuiswerkvergoeding Veel werkgevers bieden medewerkers een thuiswerkvergoeding om extra kosten te compenseren. In 2024 is dit bedrag door de Belastingdienst vastgesteld op maximaal 2,35 euro per dag. Het Nibud heeft voor 2025 een verhoging naar €3,00 per dag geadviseerd, waarbij stijgende kosten zijn meegenomen. Sommige bedrijven bieden daarnaast een eenmalige vergoeding voor het inrichten van een thuiswerkplek. Werkgevers kunnen bepaalde werkkosten belastingvrij vergoeden, zoals een laptop, een bureau en een bureaustoel. De thuiswerkvergoeding valt onder de gerichte vrijstellingen en is tot 2,40 euro per dag onbelast. Werkgevers zijn niet verplicht een thuiswerkvergoeding te betalen en het bedrag staat niet vast. Maak daarom over thuiswerken duidelijke afspraken met je werkgever.

Bespaartips voor thuiswerken

Thuiswerken is misschien kostenbesparend voor een werkgever, maar een medewerker moet zich realiseren dat het ook extra uitgaven met zich meebrengt. Hier zijn enkele bespaartips:

1. Vraag een thuiswerkvergoeding aan

Veel werkgevers verstrekken een thuiswerkvergoeding om extra kosten te compenseren. Dit is echter niet verplicht en de werkgever bepaalt zelf de hoogte van de vergoeding. Informeer bij je werkgever of er een thuiswerkvergoeding beschikbaar is om tegemoet te komen in de gemaakte kosten.

2. Kies voor energie-efficiëntie

Zet de verwarming alleen aan in de ruimte waar je werkt.

Gebruik eventueel een elektrische kachel om een specifieke ruimte te verwarmen zonder de hele woning te verhitten.

Vervang gloeilampen door LED-verlichting.

Schakel ongebruikte apparaten volledig uit om sluipverbruik te voorkomen.

Nederlanders zetten de thermostaat gemiddeld lager dan andere Europeanen; draag een warme trui in plaats van de verwarming hoger te zetten.

Overweeg het installeren van zonnepanelen om energieverbruik te compenseren en kosten op lange termijn te verlagen.

3. Vergelijk internet- en telefoonabonnementen

‘Groot deel Nederlanders ‘vergeet’ hun telefoonabonnement’, schreef Metro onlangs. Kijk kritisch naar je huidige abonnementen. Past je internet- of telefoonabonnement nog bij je verbruik, of kun je besparen door over te stappen naar een voordeliger pakket?

4. Doe voor thuiswerken slimme kantooraankopen

Overweeg tweedehands of refurbished apparatuur, die vaak goedkoper is.

Informeer bij je werkgever of er een budget beschikbaar is voor thuiswerkbenodigdheden.

Koop producten in de aanbieding of via kortingsacties en vergelijk prijzen online.

5. Bespaar op koffie en lunch

Zet een thermoskan koffie in plaats van steeds losse kopjes te zetten.

Plan je lunches en koop slim in om verspilling te voorkomen.

Vries restjes in voor een andere dag.

Vermijd dure bezorgmaaltijden door zelf je lunch en maaltijden te bereiden.

🏠 Ervaring met thuiswerken Sharon van Beek, Double Together: „Jarenlang werkte ik met plezier in loondienst bij een marketingbureau in Apeldoorn. Toen ik voor de liefde naar Rotterdam verhuisde, kon ik gelukkig blijven werken en kreeg ik de kans om vaker vanuit huis te werken. Zo hoefde ik minder heen en weer te reizen. Een thuiswerkvergoeding kreeg ik niet, maar wel vrijheid: ik kon werken waar ik wilde en mijn tijd grotendeels zelf indelen. Thuiswerken gaf me rust en meer plezier in mijn werk. Geen reistijd, minder afleiding, en vaak werkte ik efficiënter. Bovendien had ik meer controle over mijn dag. Even een lunchwandeling maken of een was draaien? Geen probleem, zolang het werk maar af was. Het voelde een beetje als freelancen, maar dan met de zekerheid van een vast salaris en pensioenopbouw. Toch begon het later te kriebelen… Wat als ik écht voor mezelf zou beginnen? In februari 2024 waagde ik de sprong, startte ik fulltime als freelancer en richtte ik mijn eigen marketingagency op. En nu werk ik niet meer parttime thuis, maar volledig!”

Arbo-wetgeving en verplichtingen van werkgevers

Werkgevers hebben volgens de Arbo-wet een zorgplicht en zijn verantwoordelijk voor een gezonde en ergonomische werkplek. Dit betekent dat ze mogelijk een bureaustoel, verstelbaar bureau of andere hulpmiddelen moeten vergoeden. Sommige bedrijven bieden een thuiswerkplek-check aan om te beoordelen of de werkomgeving voldoet aan de Arbo-eisen.

Verzekeringen en fiscale voordelen thuiswerken

Controleer of je inboedel- of aansprakelijkheidsverzekering schade aan thuiswerkapparatuur dekt. Voor zelfstandigen kunnen thuiswerkkosten fiscaal aftrekbaar zijn, bijvoorbeeld via de inkomstenbelasting.

Impact op het milieu en duurzaamheid

Minder woon-werkverkeer verlaagt de CO₂-uitstoot, wat bijdraagt aan duurzamere werkgewoonten. Thuiswerken kan echter het energieverbruik per huishouden verhogen. Investeren in energiezuinige apparaten of duurzame oplossingen zoals zonnepanelen kan helpen om de impact te verkleinen.

In welke sectoren is een vergoeding voor thuiswerken normaal?

Thuiswerkvergoedingen komen vooral voor in sectoren waar thuiswerken goed mogelijk is, zoals:

IT-sector: programmeurs en IT-consultants werken vaak grotendeels vanuit huis.

Financiële sector: banken en verzekeraars bieden hybride werkopties met een thuiswerkvergoeding.

Marketing en communicatie: schrijvers, contentmakers en marketeers werken veel op afstand.

Overheid en onderwijs: administratief medewerkers binnen deze sectoren krijgen vaak een thuiswerkvergoeding.

In sectoren waar fysiek werk vereist is, zoals zorg, bouw en horeca, is thuiswerken meestal niet mogelijk en wordt er geen vergoeding gegeven.

Is thuiswerken de toekomst?

Hoewel de verplichte thuiswerkperiode al een paar jaar voorbij is, blijft thuiswerken een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Steeds meer bedrijven kiezen voor een hybride model: deels thuis, deels op kantoor. Voor werkgevers kan het slim zijn om hierin te investeren, want tevreden en productieve medewerkers zijn uiteindelijk goed voor het bedrijf.

