Op zoek naar een baan? In zoveel vacatures staat wat het salaris (ongeveer) is

Als je op zoek bent naar een nieuwe baan, zal de hoogte van het salaris niet op nummer 1 van je wensenlijstje staan. Toch is de beloning voor veel mensen (logischerwijs) heel belangrijk en dus ook handig om te weten waar je op kunt rekenen bij een functie. Uit onderzoek van Indeed blijkt dat werkgevers hier steeds transparanter in worden.

Vijf jaar geleden was in slechts 18 procent van de vacatures een salarisindicatie te zien, inmiddels gaat het om 45 procent.

Transparant over salaris

Het zal je niet verbazen dat het voor werkzoekenden steeds belangrijker is om een volledig beeld te krijgen van een functie. De arbeidsmarkt is immers krap, dus moeten werkgevers hun best doen om de beste mensen binnen te halen. In de verpleging (75 procent), de schoonmaakbranche (72 procent) en het onderwijs (54 procent) wordt het salaris het vaakst vermeld.

Niet alleen richting sollicitanten zijn bedrijven transparanter over wat er te verdienen valt, ook intern is daarin een verschuiving te zien. 22 procent van de bedrijven is volledig transparant over de salarissen van hun medewerkers. Dat betekent dat alle werknemers kunnen zien wat hun collega’s verdienen. Bij 45 procent van de bedrijven is dit slechts gedeeltelijk waar, blijkt uit het onderzoek van Indeed. Dan kunnen werknemers maar een deel van de salarisinformatie zien. Maar 30 procent van de bedrijven deelt helemaal geen informatie over het salaris onderling.

💶 Modaal salaris in 2025 Volgens het Centraal Planbureau (CPB) verdient Jan Modaal in 2025 46.500 euro bruto per jaar.

‘Eerlijkere arbeidsmarkt’

Volgens Stan Snijders, Managing Director Indeed Benelux, draagt salaristransparantie bij aan een eerlijkere arbeidsmarkt: „Transparantie over salaris helpt werkzoekenden niet alleen om een weloverwogen carrièrekeuze te maken, maar draagt ook bij aan een eerlijker en concurrerender arbeidsmarkt. Het stimuleert werkgevers om duidelijker te zijn over hun beloningsbeleid, wat kan leiden tot betere matches tussen werkgevers en werknemers. We verwachten dan ook dat steeds meer bedrijven deze stap zullen zetten om aantrekkelijker te worden voor nieuw talent.”

🇪🇺 Europese richtlijn Sinds 1 augustus 2022 is er een Europese richtlijn in werking getreden die stelt dat bedrijven transparant moeten zijn over hun arbeidsvoorwaarden. De bedoeling is om werk vooraf zo beter voorspelbaar en transparanter te maken. Dit betekent echter niet dat bedrijven de verplichting hebben het salaris te vermelden.

Sollicitanten vinden het echter niet alleen belangrijk dat werkgevers transparant zijn over het salaris. 63 procent vindt het bijvoorbeeld fijn om het aantal verlofdagen vooraf te weten, 46 procent kiest voor informatie over bonussen, 45 procent wordt graag geïnformeerd over het pensioen.

