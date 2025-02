Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederlandse lonen stegen het hardst van heel Europa

Ben je soms teleurgesteld als je je loonstrookje onder ogen krijgt en de stijging niet zo hoog is als je verwachtte? Nou, wees dan maar blij dat je niet in een ander Europees land woont. De lonen in Nederland stegen namelijk veruit het hardst van alle Europese landen.

De Nederlandse loongroei piekte op 8,2 procent in juni en ‘we’ sloten het jaar af met een groei van 6,1 procent in december. In de eurozone stegen de lonen gemiddeld slechts 3,3 procent. Dat blijkt uit de Indeed Wage Tracker.

Loon in Nederland steeg harder dan in andere Europese landen

Hoe het komt dat de lonen juist in Nederland een extra zetje kregen? Deels door de aanhoudend krappe arbeidsmarkt, maar ook door een sterke vraag naar gekwalificeerd personeel in sectoren zoals technologie, logistiek en gezondheidszorg. Daarnaast hadden werkgevers door het economische klimaat in Nederland ruimte om salarissen te verhogen en concurrerend te blijven in de strijd om goede mensen. Wist je trouwens dat er voor werkgevers voordeel zit aan het bevorderen van vriendschappen op de werkvloer?

Andere grote Europese economieën, zoals Frankrijk en Duitsland, zagen hun loon met respectievelijk 1,8 en 2,8 procent groeien. Het loon van mensen in Spanje en Ierland maakte een grotere stijging door, maar bleef haken op respectievelijk 5 en 4,3 procent. Dat is dus ruim onder het niveau van de groei die Nederland doormaakte.

Volgens Pawel Adrjan, econoom bij Indeed, laat de Nederlandse groei zien hoe een krappe arbeidsmarkt lonen kan stimuleren. „Nederland is een toonbeeld van hoe een krappe arbeidsmarkt lonen kan stimuleren. De vraag naar personeel, gecombineerd met de inflatiedruk en economische omstandigheden, hebben gezorgd voor een uitzonderlijk hoog groeipercentage. Voor 2025 verwachten we echter dat de loongroei zal afzwakken naarmate de inflatie verder afneemt en de arbeidsmarkt enigszins stabiliseert. Toch zal Nederland naar verwachting boven het Europese gemiddelde blijven presteren.”

Ook meer salaris in 2025?

In 2024 was de groei dus relatief groot. Kunnen we ook in 2025 een extraatje verwachten? Volgens Indeed wel. Hun cijfers wijzen erop dat de groei zal aanhouden, al is het in mindere mate. Adrjan verwacht een lichte stijging van de koopkracht in 2025. „Nederland heeft in 2024 opnieuw laten zien hoe een sterke arbeidsmarkt en een indrukwekkende loongroei van 6,1 procent kunnen bijdragen aan economisch herstel. Met de afnemende inflatiedruk verwachten we dat werknemers in 2025 eindelijk meer koopkracht zullen ervaren. Dit herstel zal echter geleidelijk zijn, omdat we nog steeds de effecten van eerdere inflatie moeten inhalen.”

