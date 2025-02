Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Minder jongeren hebben een betaalde baan

Jongeren in Nederland hadden vorig jaar iets minder vaak een betaalde baan. In 2024 had 77,7 procent van de jongeren van 15 tot 27 jaar werk waarvoor ze betaald kregen, een jaar eerder was dit 77,9 procent. Het is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de eerste keer sinds 2020 dat het percentage werkende jongeren is gedaald.

De arbeidsparticipatie onder jongeren was het afgelopen jaar nog steeds hoog vergeleken met tien jaar eerder, aldus het CBS. In 2014 had 69 procent van de jongeren betaald werk. De jaren daarna is het percentage telkens gestegen. Alleen in 2020 daalde dit, het jaar waarin de coronapandemie in Nederland begon.

Het percentage is vorig jaar iets gedaald onder zowel jongeren die naar school gingen als onder niet-studerende jongeren. Iets minder dan 86 procent van de jongeren die geen onderwijs volgden, had in 2024 een betaalde baan. Onder jongeren die wel onderwijs volgden was dit bijna 74 procent. Het is voor het eerst sinds 2020 dat onderwijsvolgende jongeren minder zijn gaan werken. Onder niet-studerende jongeren daalde het percentage de voorgaande jaren ook al.

Het aantal werkloze jongeren is de afgelopen twee jaar gestegen, maar nog altijd relatief laag, meldt het CBS verder. In 2024 hadden 177.000 jongeren geen baan, vooral schoolgaande jongeren niet. Ook waren 76.000 jongeren niet op zoek naar een baan of daarvoor niet beschikbaar, 13.000 meer dan in 2021. De toename komt volgens het statistiekbureau met name door mensen die vanwege ziekte geen werk zoeken.

ANP

