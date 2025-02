Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Helemaal terug naar de kantoortuin? Meeste werknemers zitten daar niet op te wachten

Voor corona zaten veel werknemers élke dag op kantoor. Voor velen – zeker zonder kantoorbaan – is het nog steeds zo dat ze op locatie werken, maar voor een groot deel is thuiswerken volledig ingeburgerd. Een volledige terugkeer naar de kantoortuin? Daar zitten 3 op de 4 medewerkers niet op te wachten, blijkt uit onderzoek van Intermediair.

Toch zijn er bedrijven die dat soort maatregelen opleggen, wat tot ongenoegen leidt bij hun werknemers.

Kantoorplicht

Ongeveer vijf miljoen Nederlanders werken regelmatig vanuit huis, en daarmee is Nederland kampioen thuiswerken. Voor veel mensen is dat een fijne regeling, zo bleek ook onlangs uit Metro‘s rubriek Opgebiecht. „Uit onze rondvraag blijkt dat bijna 75 procent van de werknemers inmiddels veel waarde hecht aan werken vanuit huis”, zegt Tijmen de Groen, hoofdredacteur van Intermediair.

„Dat is een duidelijk signaal aan werkgevers. Vertrouw je mensen, en vertrouw erop dat zij ook vanuit huis goed werk afleveren. Een basis van vertrouwen in het personeel, zo blijkt uit vele onderzoeken, maakt een bedrijf in de kern sterker.”

In Amerika veranderen de regels bij sommige bedrijven: Amazon heeft vanaf 2 januari een kantoorplicht opgelegd. Volgens CEO Andy Jessy is dit met name in het belang van de werknemers. In een blogpost schrijft hij dat werknemers ‘eenvoudiger kunnen leren en opleidingen volgen wanneer ze samen zijn’.

Werk-privébalans

Volgens De Groen kan zo’n ‘anti-thuiswerkwind’ ook naar Europa overwaaien. De Britse tak van PwC voerde onlangs een regel in dat medewerkers 60 procent van de tijd aanwezig moeten zijn op kantoor of bij de klant, en ook de Nederlandse tak volgt dit beleid.

Maar er zijn bedrijven die zulk soort beleid nóg verder trekken. Zo verwacht reclamebureauketen WPP dat werknemers vanaf april minimaal vier dagen per week vanuit kantoor werken. Wereldwijd heeft het bedrijf 114.000 medewerkers, 2000 daarvan zijn in Nederland. Werknemers van het bedrijf zijn niet blij met deze stap en een enquete om dit terug te draaien, leverde dan ook 20.000 handtekeningen op. Het verplicht op kantoor werken zou ‘een stap terug in het ondersteunen van welzijn en werk-privébalans’ zijn.

Vorige Volgende

Reacties