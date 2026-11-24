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Zoveel stijgt het minimumloon in 2027 per leeftijd, tot ruim 29 procent erbij

Per 1 januari 2027 gaat het minimumloon weer omhoog. Dat is voor veel mensen goed nieuws, maar voor de jeugdige werkers onder ons zit er een dubbele meevaller in. Er wordt namelijk ook gesleuteld aan het minimumjeugdloon. Jongeren van 16 tot en met 20 jaar krijgen daardoor straks een groter percentage van het minimumuurloon voor 21-plussers, dat zelf dus ook stijgt.

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In Nederland is het zo geregeld dat het minimumjeugdloon een percentage is van het minimumloon. De hoogte van dat percentage is afhankelijk van je leeftijd. Het begint bij 30 procent op je 15e en stijgt ieder jaar totdat je 21 jaar wordt en de volle mep gaat verdienen. Voor een aantal leeftijdsgroepen worden die percentages nu flink opgeschroefd.

Jongeren krijgen er in 2027 tot wel 29,2 procent bij

Het kabinet kondigde in april al aan dat het de percentages voor 16- tot en met 20-jarigen gaat verhogen. Zo wil het jongeren meer financiële ruimte geven om op eigen benen te staan. En eerlijk is eerlijk, deze beslissing levert ook echt een flinke loonsverhoging op voor veel jongeren. Procentueel zijn de 17-jarigen spekkoper. Zij zien hun minimumuurloon in 2027 met ruim 29 procent toenemen.

Die stijging zit dus deels in het feit dat het minimumuurloon voor 21-plussers met 2 procent stijgt, van 14,99 naar 15,29 euro per uur. De echte winst zit er echter in dat 17-jarigen vanaf 2027 recht hebben op 50 procent van dat minimumuurloon, tegenover 39,5 procent nu. Hierdoor krijgen ze er in totaal 1,73 euro per uur bij en komt hun minimumuurloon op 7,65 euro te liggen. En ook de andere leeftijden profiteren flink. Wie 16 tot en met 20 jaar is en het reguliere minimumjeugdloon verdient, gaat er volgend jaar tussen de 11,6 en 29,2 procent op vooruit.

Zoveel stijgt het minimumloon per leeftijd

In onderstaande tabel hebben we op een rij gezet hoe de percentages per leeftijd veranderen, wat dat betekent voor je minimumuurloon en hoeveel je er in 2027 per uur op vooruitgaat.

Leeftijd Aandeel juli 2026 → januari 2027 Uurloon juli 2026 Uurloon januari 2027 Erbij per uur 15 jaar 30% → 30% €4,50 €4,59 +€0,09 (+2,0%) 16 jaar 34,5% → 40% €5,17 €6,12 +€0,95 (+18,4%) 17 jaar 39,5% → 50% €5,92 €7,65 +€1,73 (+29,2%) 18 jaar 50% → 62,5% €7,50 €9,56 +€2,06 (+27,5%) 19 jaar 60% → 75% €8,99 €11,47 +€2,48 (+27,6%) 20 jaar 80% → 87,5% €11,99 €13,38 +€1,39 (+11,6%) 21 jaar en ouder 100% €14,99 €15,29 +€0,30 (+2,0%)

(Bron: Rijksoverheid) Alle bedragen zijn bruto per uur. We vergelijken de tarieven van 1 juli 2026 met die van 1 januari 2027.

Zoals gezegd gaan de 17-jarigen er procentueel het meest op vooruit, maar in euro’s moeten ze het afleggen tegen de 19-jarigen. Hun aandeel in het minimumuurloon voor 21-plussers gaat volgend jaar met 15 procentpunt omhoog, van 60 naar 75 procent. Samen met de stijging van het minimumuurloon levert dat 19-jarigen 2,48 euro per uur extra op. Dat is bijna 28 keer zoveel als de 9 cent die 15-jarigen erbij krijgen. Zij zijn namelijk de enige leeftijdsgroep die geen groter percentage van het minimumloon krijgt.

Het minimumloon voor bbl-studenten stijgt extra hard

De grootste salarissprong maken echter mbo’ers die werken via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Voor 18- tot en met 20-jarigen geldt nu nog een lager minimumuurloon, maar daar komt na de jaarwisseling verandering in. Vanaf januari geldt voor bbl-studenten met een arbeidsovereenkomst het reguliere minimumloon voor hun leeftijd. Een 19-jarige die nu het bbl-minimum van 7,87 euro verdient, gaat daarmee bijvoorbeeld naar 11,47 euro per uur. Die gaat er dus zelfs 3,60 euro per uur op vooruit.

Alle bedragen in dit artikel zijn bruto, dus daar kan nog belasting vanaf. Hoeveel dat gaat zijn, is momenteel alleen nog niet duidelijk. Er wordt namelijk nog flink onderhandeld over het nieuwe belastingplan.

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Geschreven door Thomas Aalderink Thomas komt uit Winterswijk, maar woont tegenwoordig in het keurige Voorhout. Bij mannenblad FHM leerde hij de klappen van de zweep. Hij schrijft het liefst over media, technologie en maatschappelijke ontwikkelingen, maar gaat net zo graag op pad voor een verslag van een event of sportwedstrijd.

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