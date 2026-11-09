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Een vaste baan voelt veilig, maar econoom ziet een risico: zo kan voorzichtigheid je geld kosten

Een vaste baan, voldoende spaargeld en zo min mogelijk risico: het klinkt financieel verstandig. Toch waarschuwt de Amerikaanse econoom Allison Schrager dat te veel zekerheid zoeken je juist kansen en inkomen kan kosten, vooral aan het begin van je carrière.

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Risico’s nemen is belangrijk om vooruit te komen in het leven, maar volgens Schrager doen we dat steeds minder. In haar boek Worth the Risk waarschuwt ze dat vooral gewone werknemers en jongeren hierdoor kansen mislopen. Terwijl de rijkste mensen volop risico’s nemen en daarvan profiteren, kiest een groot deel van de bevolking liever voor zekerheid. Dat kan volgens haar leiden tot minder economische groei, grotere ongelijkheid en meer financiële onzekerheid.

De econoom ziet die voorzichtigheid op allerlei gebieden terug, zo vertelt ze aan de krant The Globe and Mail. Mensen verhuizen minder vaak, wisselen minder snel van baan en wachten langer met trouwen of het stichten van een gezin. Ook het starten van een eigen onderneming wordt minder vanzelfsprekend. Volgens Schrager zijn we steeds minder gewend geraakt aan onzekerheid, waardoor we ook minder goed leren ermee om te gaan.

Econoom Allison Schrager: jongeren lopen mogelijk financiële kansen mis

Vooral bij jongeren vindt Schrager de ontwikkeling zorgwekkend. Waar jongvolwassenen vroeger vaker experimenteerden met hun carrière en toekomst, lijken ze nu vooral op zoek naar stabiliteit. Uit een onderzoek van Havard kwam vorig jaar dezelfde conclusie. Volgens Schrager heeft dat gevolgen voor hun financiële toekomst. Wie een nieuwe baan accepteert, verhuist voor werk of een onderneming begint, kan daarmee zijn inkomen vergroten. Maar door zulke stappen uit te stellen, lopen mensen mogelijk salarisgroei en andere kansen mis. Juist op jonge leeftijd zijn die keuzes belangrijk, omdat ze invloed kunnen hebben op de rest van je loopbaan.

Veel jongeren hebben het gevoel dat ze eerst financieel alles op orde moeten hebben voordat ze grote beslissingen kunnen nemen. Een vast contract, voldoende spaargeld en het liefst een eigen huis lijken voorwaarden om bijvoorbeeld aan kinderen te beginnen. Maar volgens de econoom kan dat een valkuil zijn. Wie blijft wachten tot alle onzekerheid verdwenen is, komt mogelijk nooit aan die volgende stap toe.

Waarom jongeren wachten op een vaste baan, spaargeld en een eigen huis

Dat jongeren voorzichtig zijn, is volgens Schrager niet helemaal onbegrijpelijk. Studieschulden, hoge huizenprijzen en onzekerheid over de arbeidsmarkt maken het lastig om grote beslissingen te nemen. Toch waarschuwt ze voor een vicieuze cirkel. Wie uit angst geen risico neemt, kan financieel blijven stilstaan, waardoor de angst om iets te veranderen alleen maar groter wordt.

Volgens de econoom speelt ook de manier waarop we naar succes kijken een rol. Vooral jongeren uit middenklassegezinnen zouden het idee meekrijgen dat hun leven aan bepaalde voorwaarden moet voldoen voordat ze iets nieuws mogen proberen. Ze moeten eerst een goede opleiding afronden, een stabiele baan vinden en financiële zekerheid opbouwen. Daardoor wordt het nemen van risico’s al snel gezien als iets onverstandigs, terwijl het juist mogelijkheden kan bieden.

Schrager stelt dat dit niet alleen gevolgen heeft voor individuele carrières, maar ook voor de samenleving. Als minder mensen ondernemen, van baan veranderen of nieuwe ideeën uitproberen, kan dat economische vernieuwing afremmen. Bovendien dreigt de kloof tussen mensen die wel risico’s kunnen nemen en degenen die dat niet durven of kunnen, verder te groeien.

Een andere baan of eigen bedrijf? Zo kun je risico’s beperken

Betekent dit dat iedereen zijn baan moet opzeggen of al zijn spaargeld in een onderneming moet steken? Zeker niet, stelt de econoom gerust. Volgens Schrager draait verstandig risico nemen juist om het beperken van mogelijke schade. Ze vergelijkt het met beleggen, waarbij je je geld over verschillende investeringen verdeelt om te voorkomen dat één verkeerde keuze alles kost.

Die aanpak kun je volgens haar ook toepassen op je carrière. Je hoeft niet meteen je vaste baan op te zeggen om iets nieuws te proberen. Je kunt bijvoorbeeld naast je werk een kleine onderneming beginnen, nieuwe vaardigheden ontwikkelen of voorzichtig onderzoeken of een andere functie beter bij je past. Op die manier kun je nieuwe kansen ontdekken zonder direct je volledige financiële zekerheid op het spel te zetten.

Volgens Schrager word je bovendien beter in het omgaan met onzekerheid naarmate je vaker weloverwogen risico’s neemt. Het belangrijkste is dat je leert inschatten welke risico’s de moeite waard zijn en welke gevolgen je kunt dragen.

Haar boodschap is dan ook dat zekerheid niet altijd de verstandigste keuze is. Wie voortdurend probeert risico’s te vermijden, kan uiteindelijk juist financieel en persoonlijk achterop raken. Soms is het volgens de econoom nodig om iets te durven, ook als je vooraf niet precies weet hoe het zal aflopen.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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