Stelling van de dag: ‘Personeelskorting moet belastingvrij blijven’
Personeelskorting op kleding, brillen of vakanties kan vanaf 2027 fiscaal minder aantrekkelijk worden. Het kabinet wil een belastingvrijstelling schrappen, maar 25 brancheorganisaties verzetten zich. Een petitie tegen het voorstel is volgens de betrokken organisaties al 34.000 keer ondertekend.
Personeelskorting kan gebruikt worden voor kleding, maar ook voor gezinsabonnementen, vliegtickets en hypotheekadvies. Het gaat om 20 procent korting, tot maximaal 500 euro per jaar, zonder dat daar loonbelasting over moet worden betaald.
Aan die regeling lijkt alleen per 1 januari 2027 een einde te komen. Het kabinet schrapt de personeelskorting na een evaluatie. Er kwam naar voren dat de vrijstelling geen maatschappelijk doel meer heeft. Met het afschaffen van de personeelskorting zou bovendien 123 miljoen euro kunnen worden bespaard. Dus werd de knoop doorgehakt, en is het voorstel inmiddels door de Tweede Kamer.
Wat vind jij hiervan? Deel hieronder in de reacties een toelichting van je mening en wellicht nemen we jouw reactie mee in een volgend artikel. Meer Metro-stellingen vind je hier.
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