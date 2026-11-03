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Stelling van de dag: ‘Nederland moet wettelijk betaald rouwverlof invoeren’

620.000 Nederlanders verloren in 2025 een naast familielid, zoals een ouder, broer, zus of partner. Maar in Nederland geldt geen wettelijk betaald rouwverlof; of en hoeveel dagen je voor rouw kunt opnemen, verschilt per werkgever. Voor mensen in de eerste graad, zoals een kind, ouder of partner, geldt echter vaak een maximum van een paar dagen.

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Minderjarigen die in 2025 iemand verloren, verloren meestal een ouder, blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ouderen verloren meestal een broer, zus of partner. Het ging echter niet altijd om slechts één naaste: in 2025 verloren ongeveer 599.000 mensen één familielid, 20.000 mensen twee familieleden en 700 mensen drie of meer familieleden.

Nederland moet wettelijk betaald rouwverlof invoeren. Kies een optie Eens, de huidige regeling is niet toereikend. Oneens, je kunt er extra dagen voor opnemen of je ziek melden. Stem Eens, de huidige regeling is niet toereikend. Gestemd 69% Oneens, je kunt er extra dagen voor opnemen of je ziek melden. Gestemd 31%

Wat vind jij hiervan? Deel hieronder in de reacties een toelichting van je mening en wellicht nemen we jouw reactie mee in een volgend artikel. Meer Metro-stellingen vind je hier.

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