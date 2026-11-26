Stelling van de dag: ‘Iedereen zou voor noodgevallen contant geld in huis moeten hebben’
President Olaf Sleijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwde deze week voor mogelijke ‘dagenlange verstoringen bij banken’. Door AI worden aanvallen van hackers steeds sneller en krachtiger, stelde hij. Hij acht het niet ondenkbaar dat banken met eenzelfde dagenlange verstoring te maken krijgen als onlangs Albert Heijn-moederbedrijf Ahold Delhaize.
Eerder adviseerde DNB Nederlanders al om voor zo’n 70 euro contant geld achter de hand te houden voor het geval ze drie dagen niet bij hun bankrekening kunnen. Daarbij hamerde de bank op het belang de cyberbeveiliging op te schroeven.
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