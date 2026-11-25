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Stelling van de dag: ‘Bedrijven die hun werknemers geen leefbaar loon betalen, zouden geen winst mogen uitkeren’

Steeds meer Nederlanders leven in armoede, ook Nederlanders die ‘gewoon’ een baan hebben. Inmiddels haalt 34 procent van de mensen die in armoede leven het inkomen voornamelijk uit betaald werk. Ter vergelijking: 27 procent leeft voornamelijk van een bijstands-, werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering.

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Onder werkenden steeg het armoedepercentage van 1,9 procent in 2024 naar 2,1 procent in 2025. Vooral zzp’ers zijn kwetsbaar. Van de zelfstandigen zonder personeel leeft 4,3 procent in armoede. Bij zelfstandigen met personeel is dat 1,9 procent en bij werknemers 1,7 procent. Volgens het CBS speelt de ontwikkeling van de koopkracht hierbij een rol. Waar werknemers er in koopkracht op vooruitgingen, bleef die van zelfstandigen vrijwel gelijk.

'Bedrijven die hun werknemers geen leefbaar loon betalen, zouden geen winst mogen uitkeren' Kies een optie Eens, dan komt de winst voort uit de verkeerde zaken. Oneens, het is aan het bedrijf zelf wat het beleid is, daarvoor hebben we het wettelijk minimumloon. Stem Eens, dan komt de winst voort uit de verkeerde zaken. Gestemd 72% Oneens, het is aan het bedrijf zelf wat het beleid is, daarvoor hebben we het wettelijk minimumloon. Gestemd 28%

Wat vind jij hiervan? Deel hieronder in de reacties een toelichting van je mening en wellicht nemen we jouw reactie mee in een volgend artikel. Meer Metro-stellingen vind je hier.

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